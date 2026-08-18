El tiempo juega a favor del UCAM Murcia en el ‘caso DeJulius’

El UCAM Murcia CB comenzará a trabajar el próximo lunes 24 de agosto sin David DeJulius. El base estadounidense, al que ha demandado el club universitario por haber firmado un contrato con el Besiktas sin haber resuelto el compromiso que tiene hasta 2028, no aparecerá por la ciudad ni está convocado para el inicio de los entrenamientos. En la entidad son conscientes de que el caso tardará aún en resolverse y que el tiempo juega a su favor. La previsión es que hasta mediados de septiembre no se vuelva a tener noticias del asunto, que en estos momentos está en manos de la FIBA y de la justicia ordinaria.

Salvo que el Besiktas quiera mover ficha antes de que la FIBA, a través del BAT (Tribunal Arbitral del Baloncesto), que es un órgano dedicado a resolver disputas financieras y contractuales en el baloncesto internacional, resuelva el caso, no se espera ninguna novedad. Pero conforme se acerque el momento del inicio de la competición, al club turco sí que le apremiará tener el pase internacional del jugador, que la Federación de Turquía deberá solicitar a la Española, que a su vez debe consultar con el UCAM Murcia si da el visto bueno a su concesión. Como eso no ocurrirá, o el Besiktas negocia con el club murciano una contraprestación económica por el traspaso o la denominada Letter of Clearance no será validada salvo que exista en ese momento una resolución del BAT.

Llegados a la situación actual, en el club murciano no hay prisas porque saben que conforme se acerquen las fechas de inicio de la temporada deportiva tendrá más posibilidades de sacar tajada. El daño que DeJulius y su agente, Misko Raznatovic, han hecho al club ya es irreparable. La plantilla está conformada y cerrada, salvo movimiento en este momento inesperado. Lo único claro es que el base estadounidense no jugará más con la camiseta del UCAM Murcia, el club con el que relanzó la pasada campaña una carrera que hasta ese momento estaba estancada.

David DeJulius. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

La otra vía que tiene abierta el UCAM es la laboral con una demanda de reclamación de daños y perjuicios ante los Juzgados de lo Social (artículo 16.1 del Real Decreto 1006/1985), que establece que si un deportista rompe su contrato unilateralmente sin causa justificada, el juez fijará la indemnización correspondiente. En este punto el juez evaluaría, según la ley, el perjuicio económico y deportivo causado, estimando el coste de buscar un sustituto de nivel similar con el mercado avanzado, argumentando también una posible pérdida de patrocinadores o ingresos; los años restantes del contrato, en este caso hasta 2028, así como los emolumentos establecidos en el compromiso que iba a percibir DeJulius y los motivos que le han llevado a negarse a cumplir el mismo.

Sí podrá jugar con Eslovaquia

Aunque no se resuelva el caso antes de finales del mes de agosto, el jugador sí que podrá jugar, en caso de ser convocado, las Ventanas FIBA con la selección de Eslovaquia, con la que ya participó en dos encuentros el pasado mes de febrero. Por ese motivo pasó de tener licencia extracomunitaria a comunitaria. Como el contencioso que afecta a DeJulius es entre clubes y no entre federaciones nacionales, no tendría problema en estar en el partido de clasificación para el Eurobasket de 2029 que tiene el país que le ha acogido deportivamente. Eslovaquia solo tiene un compromiso en esta ocasión, ante Gran Bretaña el domingo 30 de agosto en Newcastle en el arranque de la segunda ronda.