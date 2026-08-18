Real Murcia - UCAM: Derbi con la Copa del Rey en un horizonte lejano

La Copa del Rey todavía se divisa lejos, al final de un camino con cinco eliminatorias, pero para Real Murcia y UCAM Murcia no existe ya margen para el error. Los dos equipos de la capital se enfrentan mañana miércoles 19 de agosto, a las 20:30, en Nueva Condomina, en una semifinal de la fase autonómica de la Copa Federación que dejará a uno de ellos sin la segunda vía de acceso al torneo del ‘KO’.

El vencedor no obtendrá todavía el billete para la fase nacional. Antes deberá ganar también la final autonómica y convertirse en el representante de la FFRM. Después tendrá que superar tres eliminatorias nacionales —dieciseisavos, octavos y cuartos de final—, todas a partido único. Los cuatro equipos que alcancen las semifinales de la Copa Federación conseguirán la clasificación para la Copa del Rey. Desde el derbi del miércoles, por tanto, harán falta cinco triunfos para alcanzar el verdadero objetivo.

Llega el décimoséptimo duelo

La eliminatoria supondrá el decimoséptimo choque entre ambos clubes desde que sus caminos se cruzaron por primera vez en 2015. Diez de los dieciséis precedentes fueron oficiales, siempre en Segunda División B, y los otros seis fueron amistosos. Cinco se disputaron con el Real Murcia como local y once en La Condomina, con el UCAM como anfitrión.

El balance general favorece con claridad al conjunto universitario: nueve victorias del UCAM, tres del Murcia y cuatro empates, con 23 goles azulones y 14 granas. Sin embargo, esa estadística necesita contexto. Si solo se contabilizan los encuentros oficiales, la diferencia se reduce al mínimo: cuatro triunfos universitarios, tres murcianistas y tres empates, con once goles para cada equipo. La ventaja del UCAM nace, principalmente, de los amistosos navideños, partidos con numerosas rotaciones, presencia de canteranos y una finalidad benéfica situada siempre por encima del marcador.

Cinco choques en feudo grana

La Nueva Condomina ha acogido cinco derbis, todos correspondientes a la Liga y todavía no se registró ningún empate: el Real Murcia ganó dos y el UCAM se llevó tres, con un equilibrio de seis goles para cada equipo.

El primer encuentro en territorio grana se produjo en la segunda vuelta de la temporada 2015-2016. El UCAM Murcia se impuso por 0-1 y devolvió así el 1-2 conseguido meses antes por el Real Murcia en La Condomina. El gol de Pallarés es de los que con más cariño recuerdan los seguidores azuldorados. Aquella campaña acabó con el equipo universitario como campeón de grupo y posteriormente ascendido a Segunda División.

Los dos clubes volvieron a coincidir en la temporada 2017-2018 y el UCAM conquistó nuevamente la Nueva Condomina por 1-2. Un curso después repitió victoria, esta vez por 0-1. Tres visitas oficiales y tres triunfos convirtieron el estadio murcianista en un escenario especialmente favorable para los universitarios.

La tendencia cambió en febrero de 2020. El Real Murcia consiguió su victoria más amplia del derbi al imponerse por 3-1, el tanto universitario fue obra de Javi Moreno, ahora jugador del Real Murcia. En diciembre de ese mismo año, ya durante la singular temporada 2020-2021, el cuadro grana enlazó su segundo triunfo como local al vencer por 2-1. Ese fue el último enfrentamiento entre ambos en el feudo murcianista.

El partido de mañana será, por tanto, el sexto derbi en casa del Real Murcia, pero el primero que no corresponda al campeonato liguero. También será la primera eliminatoria directa entre los dos clubes y la primera ocasión en la que uno dejará al otro fuera de una competición.

Equilibrio en La Condomina

Los otros once enfrentamientos se celebraron con el UCAM como local. Cinco fueron oficiales y dejaron un balance perfectamente nivelado: una victoria para cada equipo, tres empates y cinco goles por bando.

El primer duelo de la historia tuvo lugar en La Condomina en noviembre de 2015 y terminó con victoria grana por 1-2. Sigue siendo, más de una década después, el único triunfo murcianista en ese estadio durante los 90 minutos frente al UCAM.

Después llegaron el empate 1-1 de febrero de 2018, la victoria universitaria por 2-1 en noviembre de ese mismo año, el 0-0 de octubre de 2019 y otro 1-1 en marzo de 2021. Este último fue el derbi oficial más reciente y cerró una serie de diez encuentros ligueros que dejó máxima igualdad en el número de goles, aunque una victoria más para el UCAM.

Desde entonces, la separación de categorías impidió que la rivalidad tuviera continuidad en la competición regular. El Real Murcia se instaló en Primera Federación y el UCAM pasó a competir en Segunda Federación, por lo que los únicos reencuentros se produjeron durante las fiestas navideñas.

Amistosos, otra historia

El historial incluye seis amistosos, todos disputados en La Condomina. El primero tuvo lugar en febrero de 2017, cuando el UCAM militaba en Segunda División y el Real Murcia en Segunda B, y concluyó con victoria universitaria por 1-0. Los cinco restantes corresponden a la cita benéfica organizada durante la Navidad. Aunque forman parte de la historia del derbi, su naturaleza obliga a diferenciarlos de los duelos oficiales.

El UCAM venció por 3-0 en la Navidad de 2021, por 1-0 en 2022 y nuevamente por 3-0 en 2023. El encuentro celebrado el 2 de enero de 2025 acabó 1-1. El Real Murcia se adjudicó después el trofeo al imponerse por 3-4 en la tanda de penaltis. El precedente más reciente se disputó el 30 de diciembre de 2025. El UCAM ganó por 3-2.

Se acabaron las pruebas

Los dos equipos llegan al derbi después de resolver con solvencia sus estrenos oficiales. El Real Murcia eliminó al Mazarrón por 2-0. Alejandro Meca abrió el marcador en la primera parte y Víctor Olmedo sentenció de penalti tras el descanso.

El UCAM Murcia fue todavía más contundente frente al Alcantarilla, al que derrotó por 4-0 en La Condomina. Karim y Charaf encarrilaron la clasificación antes del descanso, mientras que Xente y Paco Torres completaron la goleada en el tramo final. Ambos afrontarán la semifinal sin haber encajado ningún gol en la competición.

El calendario y lo que está en juego impiden considerar el choque como una prueba más de agosto. Los dos clubes quedaron fuera de las vías directas de acceso a la Copa del Rey y encuentran en la Copa Federación una última oportunidad. Para el Real Murcia supone también reencontrarse con un torneo que conquistó en 2019; para el UCAM, la posibilidad de eliminar a un rival de superior categoría y trasladar su buen inicio veraniego al escenario nacional.

La Copa del Rey continúa muy lejos, detrás de una final regional y tres eliminatorias nacionales. Para uno de los dos, sin embargo, ese horizonte desaparecerá definitivamente mañana.