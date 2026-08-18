El manicomio se traslada al Mediterráneo

La pasada temporada bautizamos al Grupo IV de Segunda Federación con el sobrenombre de manicomio. Presupuestos importantes, históricos venidos a menos, una igualdad capaz de convertir cualquier pronóstico en papel mojado y un desenlace final en el tiempo de descuento del último encuentro que hicieron de aquella competición un territorio imprevisible. El mapa ha cambiado este verano. Los equipos murcianos dejan atrás a los andaluces y el manicomio se traslada ahora al Mediterráneo. Seis representantes de la Región, ocho valencianos y cuatro baleares formarán un Grupo III en el que sobran aspirantes y falta espacio en la zona noble. Solo el campeón ascenderá directamente y del segundo al quinto tendrán una segunda oportunidad en el siempre cruel play off.

UCAM Murcia y Deportiva Minera, candidatos a todo

UCAM Murcia y Deportiva Minera aparecen como las dos principales bazas regionales para discutir esa primera plaza. El club universitario ha entregado el proyecto a José Carlos Romero ‘Checa’, un técnico que conoce la categoría y la casa y que llega después de convertir a la Minera en uno de los equipos más competitivos del curso anterior. En La Condomina tendrá una plantilla confeccionada para mandar. La continuidad de Dani Aquino y el fichaje de Carrillo garantiza el gol, juego aéreo y jerarquía. Charaf y Mati Castillo añaden talento, desequilibrio y confianza plena en el entrenador. También han recorrido el trayecto desde el Llano del Beal Álex Lázaro, Mirapeix y Paco Torres. El UCAM quiere ascender de una vez por todas.

Héctor es felicitado por Charaf tras marcar el único gol del partido de Copa Federación Molinense-UCAM Murcia / UCAM Murcia CF

La Deportiva Minera ha tenido que reconstruirse casi desde los cimientos, pero lo ha hecho sin rebajar el listón. Alejandro Sandroni, técnico de enorme recorrido y profundo conocedor del fútbol regional, se encontró únicamente con Kamal como superviviente de la última plantilla. A partir de ahí ha levantado un bloque nuevo y poderoso. Ángel Cano llega después de ser fundamental en el ascenso del Extremadura; Samu Casado refuerza la portería; Diego Ceballos aporta experiencia en el lateral y Carlos Ramírez músculo en la medular. Maikel y Boris arriba completan un equipo que no quiere limitarse a vivir del recuerdo de la Copa del Rey ante el Real Madrid o de su última clasificación para la promoción. Los nombres colocan inevitablemente a la Minera entre los aspirantes.

La Deportiva Minera celebra uno de los goles al Eldense B / Prensa Deportiva Minera

Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo sueñan

Un escalón por detrás, aunque con argumentos para desafiar esa jerarquía, aparecen Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo. En el Artés Carrasco existe continuidad. Sebas López conserva el timón después de situar al equipo cerca de los mejores y la dirección deportiva ha proclamado que el objetivo mínimo debe ser la promoción. Talaverón eleva el nivel de la delantera, Chus Ruiz aporta calidad y futbolistas como Peque, Naranjo o Monteverde mantienen la identidad de un bloque que ya sabe competir. El Lorca Deportiva no parte como una sorpresa: parte con la obligación de mirar hacia arriba.

Sebas López, entrenador del Lorca Deportiva, en un entrenamiento / Lorca Deportiva

El Yeclano Deportivo ha elegido el camino opuesto. Josema Gómez ha cambiado el césped por los despachos y, junto a Xavi Giménez, ha construido prácticamente un equipo desde cero. Solo Nani y Jorge Borona continúan de la pasada campaña y han llegado diecinueve incorporaciones. Sebas Holgado, Álex Salto y Samu Clavero forman una defensa renovada; Joselu Guerra, Rafa Parejo e Iván Quivira dan variedad al centro del campo; y Fer Harta, Álex Altube y Dani Herrera ofrecen distintas soluciones en ataque. La gran incógnita será cuánto tarda Xavi Giménez en transformar tantas piezas nuevas en un conjunto reconocible. Si lo consigue pronto y La Constitución recupera su condición de fortaleza, el Yeclano tendrá argumentos para acercarse a la promoción.

El Yeclano dio la cara ante el FC Cartagena / FC Cartagena

Cieza e Imperial, sin complejos

Cieza y Real Murcia Imperial aterrizan desde Tercera Federación sin intención de pedir permiso. El campeón Cieza ha entregado su proyecto a José Miguel Campos y ha sumado jugadores conocedores de la categoría como Pitu, Javi Vera, Antón Quindimil, De la Calzada, Aitor Hidalgo, Dawda o Diego Rodríguez. La permanencia será el primer objetivo administrativo, pero la plantilla es demasiado profunda como para conformarse únicamente con sobrevivir. El Imperial, ascendido mediante el play off mantendrá su esencia de filial y su capacidad para alimentar al primer equipo. La llegada de Óscar Zorrilla, Carlos Torres y el portero Ponomarenko refuerza una generación que ya demostró competir sin complejos.

José Miguel Campos, en el centro, en su presentación como entrenador del CD Cieza. | JOSÉ BERMÚDEZ / CD Cieza

Dos cocos fuera de la Región

Fuera de la Región aparecen dos cocos principales. El Atlético Baleares reúne historia, presión y futbolistas impropios de la cuarta categoría. Óscar Troya, que convirtió al Poblense en una de las revelaciones del pasado campeonato, dirige ahora un vestuario con Florin Andone, Rubén Bover, Iván López, Jofre, Gerardo Bonet y Miguel Soler. A ellos se une la aparición del joven Adrià Català, una de las grandes promesas de la cantera blanquiazul. Todo lo que no sea pelear por el ascenso directo sabrá a poco en el Estadi Balear.

Las imágenes del ascenso histórico del Real Murcia Imperial / Borja Bernarte

El Orihuela, que este año tiene al frente de la dirección deportiva a Omar Nicolás, tampoco esconde sus cartas. Omar Perdomo, decisivo en la Deportiva Minera, es uno de los grandes golpes del mercado. Javi Ramírez, Dani Satoca y Tala aportan experiencia y pasado reciente en equipos de la Región, mientras Javi Solsona garantiza presencia en el área. Los Arcos volverá a exigir un conjunto candidato. Intercity y Alcoyano también aspiran a ocupar la zona noble: el primero se ha puesto en manos de Carlos y Miguel de las Cuevas y ha incorporado a Carlitos y Alvarito; el segundo mantiene el bloque que alcanzó la promoción y añade experiencia con Mecerreyes, Peñafort o Borja Martí.

La Nucía de Vicente Mir, especialista en ascensos, y el recién llegado Castellonense tampoco serán comparsas. El Valencia Mestalla y el Elche Ilicitano aportarán el talento imprevisible de dos canteras de Primera División. Desde las islas, el Poblense conserva el hambre después de quedarse a una tanda de penaltis del ascenso, la Peña Deportiva vuelve a presentarse como un adversario experto y el Mallorca B añade otra hornada de jóvenes

El Grupo III tendrá nombres, presupuestos, historia, campos incómodos y demasiados equipos mirando hacia las mismas cinco posiciones. Cada jornada dejará un enfrentamiento directo y cualquier mala racha puede convertir a un candidato en un perseguidor. El viejo manicomio del sur ya tiene nueva dirección. Desde septiembre, la locura vivirá a orillas del Mediterráneo.