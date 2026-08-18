Llano de Brujas se rinde por sexta vez a ‘SuperLópez’

Miguel Ángel López Nicolás se ha caído y se ha levantado tantas veces a lo largo de su carrera deportiva como medallas europeas y mundiales tiene en su palmarés. A lo largo de una carrera de casi veinte años en la élite, Llano de Brujas ha presumido de tener como vecino al que hoy en día es el atleta murciano más laureado de la historia. También es uno de los españoles con mejor palmarés. Lo que ha conseguido hasta el momento ya no se lo va a quitar nadie. Pero a ‘SuperLópez’, al que han dado por acabado en más de una ocasión, le queda cuerda para rato.

1. El atleta se hace una foto con las reinas de las fiestas. 2. Muestra la medalla junto al alcalde pedáneo. 3. Posando con miembros de su familia. | ISRAEL SÁNCHEZ

Esta noche, en esa pedanía de Murcia donde hay un parque dedicado a su figura y donde todos los meses de junio se disputa una carrera popular que lleva su nombre, recibió por sexta ocasión el cariño de sus amigos y vecinos. La primera vez fue en 2012, cuando acabó quinto en los Juegos Olímpicos de Londres. De ese día quedará siempre como recuerdo la imagen del atleta vestido de emperador romano a hombros de sus amigos, entre los que se encontraba el ciezano Juanma Molina, otro gran marchador que ha dado la Región de Murcia.

Pese a que lleva ya seis recibimientos, Miguel Ángel, hombre discreto con voz tenue, no se acostumbra a estos agasajos. Él prefiere trabajar en silencio, sin alzar la voz. Pero los éxitos conllevan estos momentos. Y esa medalla de plata que logró el pasado sábado en Birmingham y que no fue de oro por solo ocho segundos, bien merecía una fiesta como la vivida en Llano de Brujas. Acompañado por la Junta Vecinal y buena parte de la corporación municipal, con la alcaldesa, Rebeca Pérez a la cabeza -la cuarta primera autoridad que asiste a un reconocimiento del atleta, un dato que demuestra la longevidad del deportista-, el marchador ofreció su medalla a todos esos vecinos que el sábado pasado se pegaron al televisor para seguir en directo su exhibición. Acompañado por su familia, con su madre Fina, una luchadora que siempre ha estado a su lado, su mujer Daniela, quien está esperando el segundo hijo de la pareja, y su primer retoño, Daniel, el deportista disfrutó de un momento que por mucho que se repita, siempre es único.

Ahora sabe que su carrera deportiva está próxima a acabar. Por ello saborea cada día de entrenamientos y competiciones. Ya no tiene nada que demostrar a nadie. Ya ha ganado dos europeos, un mundial y tiene otras dos medallas de plata. Si con ese palmarés fuera futbolista, no podría andar por la calle. Pero ya se sabe que Murcia no destaca por tener una gran cultura deportiva. Él, sin embargo, agradece eso, poder mantener el anonimato que en días como el de hoy se rompe por completo.

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«Gracias al apoyo que siempre he recibido de todos vosotros, especialmente a mi familia, mi madre y mi mujer», dijo un emocionado Miguel Ángel López con su primer hijo a su lado tras recibir un pin con el escudo de Murcia y una bandera de la ciudad con el corazón de Alfonso X, el mismo corazón que pone en todo lo que hace un atleta que quiere más: «Voy a ir a por todo en el Mundial del año que viene en Pekín y a intentar estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028», expresó en presencia de Fran Sánchez, director general de Deportes, Miguel Ángel Noguera, edil de Deportes, Pablo Rosique, director de deportes de la UCAM, una universidad que siempre ha estado a su lado, Antonio Jesús Cutillas, presidente de la Federación Murciana de Atletismo, su actual entrenador, Luis Manuel Corchete, y el alcalde pedáneo, de Llano de Brujas, Jesús Zapata, quien se emocionó al hacer una semblanza de López, «al que he visto desde joven entrenando junto al río, dejando a su familia y sacrificándose».