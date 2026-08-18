Baloncesto
El ex del UCAM Murcia y CB Cartagena Alberto Martín se retira del baloncesto
El madrileño, que dejó abierta una puerta a seguir jugando cuando fue nombrado director deportivo del club cartagenero, decide poner fin a su carrera deportiva
Alberto Martín Marín, madrileño que militó durante varias temporadas en el UCAM Murcia CB y que en la última etapa ha jugado en el FC Cartagena, ahora CB Cartagena, ha anunciado a través de las redes sociales que se retira como jugador de baloncesto. Cuando a finales de junio el club cartagenero anunció que el base asumía el cargo de director deportivo, éste dejó entreabierta la puerta a seguir repartiendo juego en la pista. Pero tras casi dos meses, Martín, que tiene 31 años, ha decidido poner fin a esa etapa para centrarse en los despachos.
Con una carta con el título “Nunca debí llegar aquí…” y una foto cuando era niño, ha sido como ha anunciado en las redes sociales su decisión el madrileño. “Nunca debí llegar aquí; nunca tuvo sentido que consiguiera dedicarme a esto. Un niño de barrio, de colegio sin pabellón, de patio cedido de la iglesia de al lado, de padres como entrenadores” dice en el inicio de una carta donde continúa con “no tenía sentido que fuese tan feliz solo por jugar a este deporte, ni que fuese tan afortunado de la gente con quien lo compartía. Hubo finales, campeonatos, selecciones, europeos, mundiales…”.
“Tampoco tuvo sentido que un chaval flaquito y bajito debutase con 17 años con el Real Madrid, ni que consiguiese un contrato de 4 años con el UCAM en ACB. Pero tampoco tiene ningún sentido que un madrileño se sienta muchas veces más murciano que de Madrid, más de su marinera y sus charlas al sol que de la M-30”, añade.
La primera vez que llegó a la Región fue en 2014. Tras desvincularse del Real Madrid, recaló en el UCAM Murcia, con el que jugó 14 partidos en la temporada 2014-2015 en una plantilla donde también estaban como bases Raulzinho Neto y Carlos Cabezas, y otros siete en la 2015-2016, donde con Facundo Campazzo y bajo la dirección técnica de Fotis Katsikaris, el equipo universitario se clasificó por primera vez para los play off por el título. El siguiente curso (2016-2017) estuvo en La Rioja, en LEB Oro, con el CB Clavijo, para regresar a Murcia en la 2017-2018 y poner fin a su etapa en el UCAM al final de ese curso.
Martín regresó entonces a Madrid para militar dos campañas en el Real Canoe y después continuar en el Oviedo CB y Ourense, que estaba en LEB Plata. La 2022-2023 la inició en el CB Morón y la concluyó en el CB Prat, filial del Joventut. Y en el verano de 2024, tras el ascenso del CB Cartagena a LEB Oro, llegó a la ciudad trimilenaria, donde vivió el éxito de la primera temporada y la decepción de la última con el descenso.
Ahora Martín se centra exclusivamente en su trabajo como director deportivo del CB Cartagena, que ha puesto en manos de Roberto Blanco un proyecto a tres años con el fin de regresar a la segunda categoría del baloncesto español.
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