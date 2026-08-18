David Ramos eleva el listón de la Deportiva Minera

La Deportiva Minera ha dado otro golpe de autoridad en el mercado con la incorporación de David Ramos. El centrocampista de Estepona, que cumplirá 29 años mañana, llega procedente del Antequera y es el decimonoveno futbolista confirmado para la plantilla de Alejandro Sandroni. Por experiencia y nivel competitivo, su fichaje supone a priori un salto de calidad a menos de tres semanas del inicio de la Liga en el grupo III de Segunda Federación.

Ramos aterriza en el Llano del Beal después de disputar 32 partidos ligueros, 20 como titular, y sumar 1.942 minutos con un Antequera que terminó séptimo y peleó por entrar en la promoción hasta la última jornada. Baja un escalón después de ser un futbolista habitual en Primera Federación, categoría en la que ha desarrollado la parte principal de su carrera.

Formado durante ocho años en la cantera del Málaga, alcanzó la antigua Segunda B con el Atlético Malagueño. Después pasó por Melilla y Betis Deportivo, con el que logró otro ascenso. Jugó 32 encuentros con la UD Logroñés y 67 en sus dos campañas en el San Fernando. Ceuta y Alcorcón fueron sus siguientes destinos antes del Antequera. Más de 200 apariciones en categorías nacionales avalan a un centrocampista con visión de juego, experiencia y capacidad para superar líneas desde la sala de máquinas.

Su llegada añade mando y criterio a una medular ya poblada. Sobre el papel, es uno de esos refuerzos que elevan el techo colectivo. También confirma que la nueva Minera no pretende limitarse a transitar por la categoría.

Una plantilla, a falta de dos jugadores

Con David Ramos, la Minera cuenta con 19 jugadores. La portería está cubierta por Samu Casado y Oleg Oliynyk. En defensa figuran Adri Crespo, Ángel Cano, Morros, Aimar Olarra, Ismael Estévez y Diego Ceballos. La medular reúne a Alberto Vaquero, Carlos Ramírez, Kamal, Lázaro Rubio y David Ramos. En ataque aparecen Pipo, Álex Martínez, Miguel Serrano, Aarón Piñán, Boris Kouassi y Maikel.

El bloque está prácticamente terminado, quedan dos refuerzos, y Sandroni ya puede trabajar con una estructura definida. A tres semanas del estreno, la Deportiva Minera tiene casi todos los deberes hechos y, con Ramos, añade una pieza que refuerza su candidatura.