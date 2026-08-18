Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jam AlbarracínGrand PrixGaraje CartagenaOtoño musical MurciaAlcaraz US OpenEnrique Rey
instagramlinkedin

Fútbol sala

Ya se conocen los horarios de las tres primeras jornadas en la Primera División de fútbol sala

ElPozo Murcia debuta el sábado 12 de septiembre en Noia, mientras que el Jimbee Cartagena lo hará el domingo 13 ante Inter

Las mejores imágenes del derbi murciano entre el Jimbee y ElPozo

Las mejores imágenes del derbi murciano entre el Jimbee y ElPozo / Loyola Pérez de Villegas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paco Sarabia

Paco Sarabia

La Liga Prime Futsal ha fijado los horarios de las tres primeras jornadas del nuevo Torneo Apertura para ElPozo Murcia y Jimbee. El conjunto murciano debutará a domicilio ante el siempre complicado Noia Portus Apostoli el sábado 12 de septiembre, a las 20:30. Después volverá a viajar para medirse al Illes Balears Palma Futsal, el sábado 19 a las 12:00, en un encuentro televisado por Teledeporte. Su estreno como local llegará en la tercera jornada, frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el sábado 26 a las 20:30.

El Jimbee Cartagena, por su parte, comenzará ante su afición. Recibirá al Inter JP Financial el domingo 13 de septiembre, a las 12:45, también con las cámaras de Teledeporte. El cuadro cartagenero repetirá en casa en la segunda fecha, ante Wanapix, el sábado 19 a las 18:30. El primer desplazamiento llegará en la tercera jornada y será de máxima dificultad: visita al Barça el viernes 25, a las 21:30. De este modo, los dos representantes regionales alternarán franjas y escenarios en un inicio de competición que deja dos partidos televisados. El resto de retransmisiones figura todavía pendiente de confirmación y se anunciarán en los próximos días

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents