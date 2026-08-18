Fútbol sala
Ya se conocen los horarios de las tres primeras jornadas en la Primera División de fútbol sala
ElPozo Murcia debuta el sábado 12 de septiembre en Noia, mientras que el Jimbee Cartagena lo hará el domingo 13 ante Inter
La Liga Prime Futsal ha fijado los horarios de las tres primeras jornadas del nuevo Torneo Apertura para ElPozo Murcia y Jimbee. El conjunto murciano debutará a domicilio ante el siempre complicado Noia Portus Apostoli el sábado 12 de septiembre, a las 20:30. Después volverá a viajar para medirse al Illes Balears Palma Futsal, el sábado 19 a las 12:00, en un encuentro televisado por Teledeporte. Su estreno como local llegará en la tercera jornada, frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el sábado 26 a las 20:30.
El Jimbee Cartagena, por su parte, comenzará ante su afición. Recibirá al Inter JP Financial el domingo 13 de septiembre, a las 12:45, también con las cámaras de Teledeporte. El cuadro cartagenero repetirá en casa en la segunda fecha, ante Wanapix, el sábado 19 a las 18:30. El primer desplazamiento llegará en la tercera jornada y será de máxima dificultad: visita al Barça el viernes 25, a las 21:30. De este modo, los dos representantes regionales alternarán franjas y escenarios en un inicio de competición que deja dos partidos televisados. El resto de retransmisiones figura todavía pendiente de confirmación y se anunciarán en los próximos días
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