Checa desafía al Real Murcia: «Vamos con todas nuestras armas»

Checa afronta con respeto, pero sin complejos, la semifinal de la fase regional de la Copa Federación que medirá mañana al UCAM y al Real Murcia en Nueva Condomina. El entrenador universitario reconoce la superioridad deportiva y social del conjunto grana, aunque avisa de que su equipo comparecerá con la intención de competir y aprovechar sus posibilidades para alcanzar la final.

El técnico elevó al Real Murcia a una dimensión que va mucho más allá de la diferencia de categoría existente entre ambos equipos. Para Checa, todo lo que rodea al club grana, desde su afición hasta su plantilla y su entrenador, se encuentra en una «supercategoría». Un reconocimiento que no altera la ambición con la que el UCAM encarará un encuentro señalado dentro de su preparación.

«Afrontamos el partido con mucha ilusión, sabiendo que enfrente vamos a tener un rival de mucha más entidad que los anteriores», manifestó el preparador universitario. Checa considera que su equipo necesitará ofrecer una versión prácticamente perfecta y confiar también en que el Real Murcia no tenga su mejor día para poder inclinar la eliminatoria a su favor.

Su comparecencia dejó además una reflexión relevante sobre el lugar que ocupa el UCAM dentro del fútbol regional. Checa asume el profundo sentimiento murcianista que existe en la capital y rechaza plantear el encuentro como una batalla por la hegemonía de la ciudad. «Nosotros no venimos a quitarle el sitio al Murcia. Venimos a competir contra el Murcia y venimos con todas nuestras armas», aseguró.

La principal novedad deportiva podría ser la presencia de José Ángel Carrillo. El delantero, que arrastra problemas físicos desde el amistoso contra el Hércules, tiene opciones de entrar en la convocatoria junto a Pontones. Su regreso al feudo murcianista tendría un evidente componente emocional después de sus dos etapas como futbolista grana, aunque Checa quiso normalizar la situación.

El entrenador confía en la profesionalidad de Carrillo y del resto de jugadores del UCAM con pasado en el Real Murcia. Todos ellos, recordó, defienden ahora a la entidad universitaria y a quienes realizan el esfuerzo necesario para construir un proyecto competitivo. En cualquier caso, evitó situar el peso de la eliminatoria sobre el delantero: «Aquí la fuerza es el grupo y lo tenemos muy claro desde el minuto uno».

Checa también elogió a Sergi Guilló. Del entrenador del Real Murcia destacó su capacidad y su preparación, hasta el punto de considerarlo un técnico de superior categoría del que todavía puede aprender pese a su menor edad.

El UCAM llegará a Nueva Condomina después de eliminar al Unión Molinense y golear por 4-0 al Alcantarilla, mientras que el Real Murcia superó al Mazarrón por 2-0. El encuentro comenzará mañana a las 20:30 horas y decidirá uno de los finalistas de la fase autonómica de la Copa Federación