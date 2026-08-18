Tenis
Carlos Alcaraz entrena con Holger Rune en el Club de Campo de El Palmar
Mientras el murciano evalúa su presencia en el US Open, comparte pista de entrenamiento con el danés, en fase de recuperación de una lesión que le tiene apartado de las pistas desde octubre de 2025
Carlos Alcaraz está en una semana decisiva donde deberá decidir si acude finalmente al US Open, el último Grand Slam del año, que se disputará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre. Mientas tanto, sigue con sus entrenamientos y ayer lo hizo de nuevo en la Real Sociedad Club de Campo con el danés Holger Rune, quien está en la fase final de la recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles que le tiene apartado de la competición desde octubre de 2025. El que fuera número 4 del mundo, que ahora está en el puesto 102, realizó un partido de entrenamiento con el murciano. Ambos se conocen desde que se enfrentaron con 12 años en un torneo en Mallorca y en 2017 formaron pareja en el torneo de Tarbes, para tenistas de categoría infantil, donde llegaron hasta semifinales.
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