Las bajas condicionan la preparación del FC Cartagena

Las lesiones son, sin ninguna duda, la parte más lamentable del deporte en general y del fútbol en particular. Llegan en cualquier momento y privan a los futbolistas de realizar su trabajo. Cortan progresión, bajan el rendimiento y destruyen carreras. Para evitarlas, la preparación es clave y el momento más importante de la temporada sucede antes de que comience la competición. En la pretemporada se asientan las bases físicas de un curso que dura casi diez meses. Cada vez se especializa más el trabajo. Se personalizan los entrenamientos. Se cuida la carga, alimentación y descanso. Aún así, no existe un antídoto fiable al cien por cien y en el Cartagena ya empiezan a ver trastocados sus planes.

Todos los equipos luchan contra las lesiones. No es menos el FC Cartagena, que durante los últimos años ha transitado por épocas muy difíciles en este ámbito. De cara al nuevo curso -el primero desde el inicio de la ‘era Arribas’- el club ha modificado ligeramente su estructura deportiva. Aunque mantiene a Íñigo Vélez en el puesto de entrenador, el cuerpo técnico ha incorporado a David Torrejón para hacerse cargo de la preparación física. Fue petición del técnico. El onubense es responsable del tono físico que alcance el equipo, pero también de controlar las temidas plagas de lesiones.

Aunque no sufre el Fútbol Club Cartagena lesiones de gravedad, sí que tiene en su plantilla varios contratiempos menores. Uno de los primeros lo sufrió el central Imanol Baz, que se tuvo que retirar en el minuto 70 frente al Ipswich Town en el primer partido de pretemporada por molestias. No obstante, no pasó a mayores y se recuperó sin problemas. En ese mismo partido vimos por última vez al delantero vasco Ibán Ribeiro, quien sólo ha disputado un partido de los seis amistosos del equipo esta pretemporada. Jugó contra el Ipswich Town y no se le ha vuelto a ver en el campo, aunque sí ha estado presente en los entrenamientos con el grupo.

Ataque ‘tocado’

Ribeiro no es el único jugador de ataque que le ha faltado a Vélez esta pretemporada. De hecho, Raúl Dacosta ha seguido los pasos de su compañero. Apareció para debutar frente al Ipswich y no ha podido volver a ningún partido de los cinco siguientes. Está realizando trabajo específico por molestias que arrastra de la pasada campaña y los albinegros están cuidando al extremo izquierdo todo lo que pueden para que llegue al inicio liguero en buenas condiciones.

En esa misma zona del campo tiene Vélez otro problema: la continuidad de Benito Ramírez. El entrenador vitoriano quiere que el canario sea su hombre de referencia en la banda izquierda debido a su calidad y experiencia, pero tiene propensión a las lesiones. Ya sufrió tres periodos de baja el curso pasado sólo en la segunda vuelta y en estos momentos está pendiente de unas molestias que le sacaron del encuentro frente al Yeclano. Su ausencia en el Pepico Amat contra el Eldense confirmó la baja.

Tres bajas en el doble pivote

El ataque no se queda sólo. Le acompaña el centro del campo con la ausencia de Jean Jules y Pablo Clavería. El camerunés se unió más tarde a la pretemporada, disputó contra el Johor sus únicos minutos en partido y sufrió la malaria que le ha tenido hospitalizado y lejos del trabajo durante dos semanas. Ya recibió el alta y entrena con el grupo desde comienzos de esta semana, pero arrastra un claro hándicap para el estreno liguero. Apenas ha entrenado ni jugado. Se le espera para la segunda jornada, con el equipo albinegro de vuelta en el Cartagonova tras el partido en Algeciras.

Su acompañante en el doble pivote, Pablo Clavería, también ha estado ausente varios días. Jugó contra el Ipswich, el Johor y el Brighton sub 21, pero no ha jugado más. Se ha perdido los últimos tres encuentros por dolencias que el club no ha concretado. La última baja en la sala de máquinas la protagonizó Iker Abellán cuando abandonó el terreno de juego en el partido frente al Orihuela en el tramo final. El canterano indicó dolor en los músculos isquiotibiales antes de salir por su propio pie.

Pendientes del estado físico del lateral izquierdo Adrián Corral, que no participó contra el cuadro oriolano, el Cartagena sigue trabajando y haciendo pruebas. Íñigo Vélez ha tenido que improvisar y corregir su once en varias ocasiones para tapar los ‘huecos’ que le están ocasionando las lesiones y molestias. Se ha visto a jugadores fuera de posición, como Rubén Serrano en la medular o Toni Villa en la derecha. No obstante, también sirve este escenario para abrir el abanico de posibilidades del FC Cartagena.