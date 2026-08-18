Amistoso Lorca-Pulpileño y homenaje a Casuco, Moya, Juan Hernández y Diego Soler en Zarcilla de Ramos

La pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos se viste de gala para vivir este viernes, 21 de agosto, el día más importante en su historia deportiva. Se va a llevar a cabo una jornada de fútbol y convivencia con la celebración del I Trofeo de Verano Zarcilla Lambert Bioenergy, que enfrentará al Lorca Deportiva y al Atlético Pulpileño en el campo de fútbol de Los Yesares a partir de las 20:00 horas. El encuentro se presenta como una cita deportiva que pretende reunir a aficionados al fútbol de toda la comarca y que contará, además, con diferentes actividades para convertir la jornada en una celebración para todos los públicos. El concejal de Deportes del ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, el presidente de la Unión Deportiva Zarcilla, Miguel Giménez, y el director deportivo del Lorca Deportiva, David Navarro, presentaron el encuentro en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento.

Los actos comenzarán a las seis de la tarde con la presentación de los equipos de la Unión Deportiva Zarcilla y un homenaje a cuatro futbolistas lorquinos que llegaron a competir en Primera División, los únicos hasta el momento en los 125 años de historia del fútbol de Lorca, reconociendo la trayectoria de Juan Casuco, Juan Moya, Juan Hérnández y Diego Soler, cuatro nombres vinculados a la historia del fútbol lorquino y que recibirán el reconocimiento de los asistentes. Se les entregará una placa y camisetas con los dorsales con los que debutaron en la máxima categoría del fútbol español. Posteriormente, a las ocho de la tarde se dará inicio al encuentro entre el conjunto lorquino y el Atlético Pulpileño.

Además, durante el descanso se realizará el sorteo de un regalo sorpresa valorado en 1.000 euros, para el que será necesario encontrarse en el recinto en el momento del sorteo. Las primeras 150 personas que accedan al campo recibirán también un obsequido de merchandising. La programación se completará con la actuación del grupo musical Norte Perdido. El precio de la entrada es de 10 euros.

Inversión de 500.000 euros en el campo

Este evento se suma a otras citas deportivas que ya se han celebrado en el renovado campo de fútbol de Los Yesares, tras una actuación del ayuntamiento de Lorca que contó con una inversión de más de 500.000 euros. Los trabajos supusieron la sustitución del terreno de juego de tierra por 6.616 metros cuadrados de césped artificial de última generación, homologado de acuerdo con la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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"La mejora de las instalaciones deportivas en nuestras pedanías forma parte del compromiso del ayuntamiento de Lorca por garantizar que todos los vecinos puedan acceder a espacios deportivos adecuados y de calidad, independientemente de dónde residan. Actuaciones como la realizada en Los Yesares permiten mejorar las condiciones para la práctica deportiva y, especialmente, seguir fomentando el deporte base en nuestros núcleos de población", ha señalado el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas.