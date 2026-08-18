Ciclismo
Alejandro Soto, de Cartagena al Mundial de pista júnior
El ciclista de La Palma, ganador este año de la Copa de España, participará en dos pruebas en Bélgica con la selección nacional
Alejandro Soto Cervantes (La Palma, Cartagena; 25 de julio de 2008) lleva montando en bici desde que tenía cuatro años. Su padre, gran aficionado al ciclismo, fue el culpable de esa temprana afición del pequeño Álex. Catorce años después, convertido en un interesante proyecto de ciclista, Soto participará esta semana en un Campeonato del Mundo en pista en la categoría júnior, donde competirá en Bélgica en dos pruebas, persecución individual y puntuación, y también es reserva en persecución por equipos.
Hace muchos años que un ciclista de la Región no participa en un Mundial en pista con España en categorías inferiores. Soto, criado en la escuela de ciclismo de Cartagena y natural de una diputación muy vinculada a este deporte, lleva brillando desde pequeño, siempre alternando la carretera con la pista, donde empezó a hacer pinitos gracias a su primer entrenador, que llevaba a los chicos al velódromo de Torre Pacheco.
Esta temporada, en la que concluye su etapa en la categoria júnior, con el equipo de Alcantarilla El Nieto del Lobo-Nutribán, ha brillado tanto en la pista como en la carretera. En el velódromo se proclamó campeón de la Copa de España en la modalidad de fondo, donde ofreció una exhibición en la última prueba en Galapagar, y es el número uno del ranking nacional. Y en la carretera triunfó tanto en el regional de contrarreloj como en ruta. Especialista en sprints, ganó el Gran Premio de Puerto Lumbreras, fue segundo en el trofeo Horta Sud, cuarto en el Memorial Juan Pujalte y el Trofeo Fiestas del Ausente, y sexto y décimo en dos etapas de la Vuelta a Pamplona, además de undécimo en el Campeonato de España. Asimismo, estuvo con la selección española en la París-Roubaix y en el Gran Premio Baron-Lago Le Bandie de Italia, donde fue quinto en una etapa.
Soto, que estudia Nutrición y Dietética, acude al Mundial «sin ninguna meta», aunque reconoce que «estaría bien meterme en el top 10 en las pruebas que disputo», dice. Su futuro aún está en el aire. Pasa a categoría sub-23, donde tiene varios ofrecimientos, pero él busca un equipo donde le dejen compaginar la pista y la carretera, «que es complicado. Tengo varias ofertas para aún no tengo decidido dónde voy a seguir», termina diciendo.
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