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El murciano José Luis Faura correrá por segundo año la Vuelta a España

El ciclista de Pliego, que sufrió una fractura de clavícula a principios de julio, está entre los elegidos por el equipo Burgos BH Burpellet

José Luis Faura, en una imagen de esta temporada

José Luis Faura, en una imagen de esta temporada / Burgos BH Burpellet

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Dioni García

Dioni García

El pleguero José Luis Faura Asensio, de 25 años de edad, correrá por segundo año la Vuelta Ciclista a España, que dará comienzo el próximo sábado en Mónaco y que tendrá una etapa en la Región de Murcia el miércoles 2 de septiembre entre Cartagena y Lorca. El murciano está entre los elegidos por su equipo, el Burgos BH Burpellet, para afrontar la cita más importante de la escuadra en la temporada 2026.

Faura se ha recuperado en un tiempo récord de una fractura de clavícula en su brazo izquierdo que sufrió a principios del mes de julio como consecuencia de una caída mientras entrenaba. Tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Recoletas de Burgos por el doctor Víctor Brau, el ciclista ha estado trabajando intensamente para llegar a la Vuelta a España. Y finalmente ha logrado su objetivo un ciclista todoterreno que ya el año pasado estuvo en la ronda nacional, donde acabó en el puesto 47 de la clasificación general.

José Luis Faura, en la subida a la Bola del Mundo en la pasada Vuelta a España. | BURGOS BH

José Luis Faura, en la subida a la Bola del Mundo en la pasada Vuelta a España. | / BURGOS BH

El murciano, que cumple su segunda temporada en el Burgos y que con anterioridad, en 2023, también fue profesional con el equipo Continental Electro Hiper Europa, acumula ya este año 40 días de competición. Comenzó en enero en la Clásica Camp de Morvedre, para después correr la Muscat Clasic, el Tour de Omán, la Clásica Tierras del Ebro, la Volta Ciclista a Catalunya, la Vuelta al País Vasco, el Tour de Turquía, donde fue decimotercero en la general, la Vuelta a Grecia, que acabó decimoséptimo, la Clásica de los Alpes, La Route d’Occitanie, la Clásica de Andorra y el Campeonato de España, que fue su última prueba antes de sufrir la lesión que le ha tenido apartado de la competición desde el pasado 28 de junio.

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Faura será el único murciano en esta ocasión que participará en la carrera, puesto que Antonio Jesús Soto y César Pérez no están entre los elegidos del Kern Pharma.

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