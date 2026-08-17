Tenis
Miguel Ángel López, homenajeado este martes en Llano de Brujas
El atleta subcampeón de Europa de maratón ofrecerá a sus vecinos su medalla en un acto que dará comienzo a las ocho y media de la tarde
Miguel Ángel López Nicolás será homenajeado este martes día 18 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en Llano de Brujas, su localidad natal. Como ha ocurrido con todos los éxitos que ha alcanzado el atleta, sus vecinos le tributarán un recibimiento para festejar la medalla de plata en la distancia maratón que conquistó el pasado sábado en Birmimgham.
La última vez que Miguel Ángel López fue recibido en Llano de Brujas fue en 2022, cuando se proclamó campeón de Europa en Munich en 35 kilómetros. El atleta de 38 años de edad, que está ya en la recta final de una dilatada carrera deportiva, tiene un palmarés envidiable, con dos títulos continentales, uno mundial y dos medallas de plata. Es el primer español que sube al podio en tres distancias distintas.
Miguel Ángel López, que lleva casi veinte años en la élite de la marcha mundial, ha llegado esta tarde al aeropuerto de El Prat junto al resto de atletas españoles que han participado en el Campeonato de Europa. El murciano viaja en su automóvil desde Barcelona hasta su domicilio, donde le esperan su mujer Daniela, que está embarazada, y su hijo Daniel, a quienes no ve desde hace más de un mes, puesto que la última fase de la preparación la pasó concentrado en Font Romeu junto a un grupo amplio de marchadores españoles.
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