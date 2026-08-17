El gol, eterno dilema en el FC Cartagena

Si hay una certeza en el fútbol son los goles. El juez de este juego. Con merecimiento y sin él, el gol dicta sentencia. Si lo tienes, estás de suerte; y si no lo tienes, ya puedes preparar bien tus excusas porque te va a costar puntos y partidos. Hace mucho tiempo que el Cartagena no es un equipo goleador. Hace mucho que no disfruta de goleadas el Cartagonova. Los últimos años han sido una travesía por el desierto con sed permanente de goles que llegaban a cuentagotas. Este año se busca cambiar esa tendencia, pero la pretemporada no invita al optimismo.

Es cierto que si hay un momento en el que no importan los resultados en el fútbol está en esas semanas de preparación en las que se encuentra el FC Cartagena. Hay muchos otros aspectos que toman especial relevancia cuando un equipo echa a andar. Posicionamiento en el campo, combinaciones, variantes tácticas o la misma idea de juego se valoran más que el electrónico. Se perdonan los errores y se entiende la falta de físico. Pero también comienzan a aflorar sensaciones que no se pueden eludir.

Alejandro Arribas, en el centro, junto a Javier Hernández y a Víctor Alonso. | / IVÁN URQUIZAR

Y las sensaciones de este Cartagena no están siendo las mejores. Sobre todo, de cara al gol. Ha jugado el cuadro albinegro seis partidos de preparación y solo ha anotado 4 goles. Tres de ellos en el mismo encuentro frente a un conjunto de menor entidad. La parroquia albinegra, que ha renovado su confianza en el club, comienza a temerse otra temporada de sequía goleadora que prive a su equipo de lograr el objetivo.

El problema con el gol ha comenzado a enquistarse en tierras cartageneras. No viene de un día, sino que se arrastra durante varias temporadas. Sin ir más lejos, el Cartagena fue curso pasado el equipo menos goleador de los doce primeros clasificados, quedándose a tres puntos de clasificar al play off y evidenciando que con más puntería habría llegado más lejos. Hizo el cuadro portuario 37 goles en 38 jornadas por los 57 del Eldense, los 53 del Sabadell, los 64 del Atlético Madrileño, los 54 del Villarreal B o los 55 del Europa.

Desde Rubén Castro no tiene el Cartagena un delantero diferencial. De hecho, el canario sigue siento el último punta albinegro que ha sumado más de 11 tantos en una temporada desde 2022. No ha sido suficiente la producción ofensiva de Alfredo Ortuño ni la de sus acompañantes durante los últimos años. Ahora remodela la dirección deportiva el ataque para ‘curar’ este mal antes de que sea crónico.

El antídoto, para Javier Hernández y su equipo al frente de la dirección deportiva, está en tres delanteros con diferentes virtudes -y diferentes defectos-. Marcelo dos Santos, Ibán Ribeiro y Marcos Moreno. Una mezcla de experiencia, juventud y proyección que pretende dar alegrías a la grada albinegra.

Marcos Moreno / Talavera

Este tridente de opciones para Íñigo Vélez rara vez formará al mismo tiempo. Pese a que Ribeiro sí parece compatible con sus otros dos compañeros, Marcelo y Moreno están destinados a jugarse el puesto. Son delanteros centros fijos y en un once tipo de Íñigo Vélez rara vez caben dos.

Números insuficientes

Aunque ninguno de los tres trae números espectaculares del año pasado, sus circunstancias los justifican: el brasileño, con 2 goles en 23 partidos, salió de una lesión complicada; el vasco, con 7 tantos en 37 apariciones, viene de un equipo descendido; y el manchego, 5 goles en 36 encuentros, aún no ha tenido su eclosión en la categoría.

Noticias relacionadas

De poco o nada sirve el pasado para adivinar el futuro. Menos aún en el fútbol. En Cartagena ya ponen su confianza en sus tres arietes para salir victoriosos de los partidos. Íñigo Vélez, por su parte, resta presión a los puntas afirmando que prefiere ‘repartir’ esos goles entre más jugadores con la ayuda de la segunda línea del ataque. Se los va a ‘exigir’ Vélez también a Toni Villa, a Javi Ajenjo y a los extremos.