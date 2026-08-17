Al eterno Miguel Ángel López aún le quedan dos sueños por cumplir

Cumplió el pasado mes de junio 38 años pero tiene la ilusión de ese chaval que con 19 debutó en una competición internacional. En el Europeo de Birmingham lo demostró. Sacó a relucir la clase y la técnica adquirida en la escuela de José Antonio Carrillo para colgarse del cuello una plata con sabor a oro. Pocos atletas en España pueden presumir de haber sido dos veces campeones de Europa y una del Mundo, además de tener dos subcampeonatos más.

El ciclo del eterno Miguel Ángel López no se ha acabado con esa plata. A uno de los deportistas más laureados de la historia de la Región, aún le quedan dos sueños que cumplir. Uno es en 2027. El Campeonato del Mundo se disputará en Pekín, donde en 2015 se proclamó campeón del mundo. En 2013 acabó tercero en Moscú, pero ese bronce se convirtió en plata después porque el subcampeón fue eliminado por dopaje. Para él, volver a la capital de China es algo que le motiva mucho: «Me ilusiona mucho el Mundial del año que viene en Pekín. Para mí, terminar el ciclo de presencias en mundiales en Pekín, rememorando la medalla de oro de 2015, que hace doce años de eso, me motiva y me hace ilusión por el hecho de volver a entrar en ese estadio. Ojalá que sea así», dijo antes del Europeo en una entrevista a La Opinión.

RFEA

El año 2026 lo comenzó preparando la distancia de media maratón. Logró la medalla de bronce en el Campeonato de España y estaba en el equipo para la Copa del Mundo de Brasil, pero una inoportuna lesión los días previos le obligó a quedarse en casa. Tuvo que cambiar el chip y centrarse en la maratón, donde tenía plaza asegurada en el Europeo por su condición de campeón de 35 kilómetros en Munich 2024. Y todos estos cambios de distancias y que la maratón no estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, convierten en un reto mayúsculo para un deportista ya con 38 años cerrar el círculo donde anhela, en sus quintos Juegos. Ese es el último reto, estar dentro de dos años en los únicos grandes campeonatos donde no ha logrado una medalla. «No me planteaba nunca llegar hasta los 40 años, siempre tenía una edad modélica para dejarlo en los 35 o 36 años, pero ahora me hace ilusión llegar a los 40 en el deporte de alto nivel, que si lo haces bien durante tu carrera, se puede hacer, pero lleva un coste a nivel físico y familiar muy alto. Llegar a los 40 ya estaría bien para empezar otra vida y dedicarme más a la familia. Ojalá que pueda poner el broche en los próximos Juegos», afirmó en la misma entrevista un atleta que pronto será padre por segunda vez.

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Miguel Ángel López, en pleno camino hacia la plata / RFEA - SPORTMEDIA

Para poder alcanzar ese segundo objetivo que tiene a corto plazo, Miguel Ángel López tendrá que volver a reciclarse, bajando a una distancia más corta, donde la explosividad es fundamental. «Reinventarse cuando eres joven es más fácil que en mi caso. Tirar para atrás cuando estás en distancias largas y, sobre todo, porque el nivel de la gente joven que ya está aquí y la que viene es muy alto, lo complica todo más. Por ello, encontrar una plaza en distancias más cortas es mucho más difícil», admite el murciano sobre la complejidad de ese último reto que, de momento, ha marcado en su hoja de ruta. Porque como dijo en Birmigham tras colgarse la medalla de plata, «este ha podido ser mi último Europeo». El eterno Miguel Ángel no lo llegó a afirmar tajantemente, por lo que nada se puede descartar con un atleta que en 2010 ganó su primer título de campeón de España absoluto y aún sigue al más alto nivel.