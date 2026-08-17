ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena afrontan un fútbol sala con más control y menos interrupciones

El fútbol sala español estrenará la temporada 2026-2027 con importantes novedades reglamentarias y organizativas que afectarán directamente a ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena. El Comité Técnico de Árbitros ha anunciado cuatro modificaciones en las reglas de juego y otras diez medidas destinadas a reducir las interrupciones y aumentar el tiempo efectivo de competición.

Uno de los cambios más relevantes afecta al saque de meta. El guardameta ya no podrá enviar directamente el balón más allá de la línea de medio campo. La pelota tendrá que tocar antes el suelo o a algún jugador en la mitad de pista del equipo que realiza el saque. La medida obligará a elaborar más desde atrás y limitará el recurso del lanzamiento largo del portero para buscar inmediatamente al pívot o superar la presión rival.

También se endurecerá el control sobre los banquillos. Las protestas de los suplentes y de los integrantes del cuerpo técnico podrán ser castigadas con tarjeta. Hasta ahora, muchas de estas conductas terminaban en una advertencia verbal, pero el nuevo criterio pretende responsabilizar a todos los miembros del equipo y no únicamente a los jugadores que se encuentran sobre la pista. La gestión emocional de entrenadores y reservas tendrá, por tanto, una importancia aún mayor.

La tercera modificación establece que las infracciones sancionadas con penalti no se contabilizarán como faltas acumulativas. De esta manera, una misma acción no tendrá una doble consecuencia en el recuento colectivo. El equipo infractor afrontará el lanzamiento desde el punto de penalti, pero esa falta no acercará además al rival al doble penalti que se concede cuando se supera el límite de cinco infracciones acumuladas en un periodo.

El soporte de vídeo amplía igualmente su campo de actuación. Desde el nuevo curso podrán revisarse las faltas cometidas a partir de la quinta acumulativa y las acciones que provoquen una expulsión por segunda tarjeta amarilla. El objetivo es reducir el margen de error en decisiones trascendentes, tanto porque pueden originar un lanzamiento sin barrera como porque dejan a un equipo temporalmente en inferioridad.

Junto a estas variaciones, la RFEF implantará medidas para dinamizar los encuentros. Cada equipo dispondrá de un único tiempo muerto por partido, en lugar de contar con uno en cada periodo. Además, el descanso tendrá una duración de ocho minutos y estará acompañado de una cuenta atrás visible para evitar retrasos en la reanudación.

Las revisiones mediante soporte de vídeo deberán resolverse con mayor rapidez gracias a mejoras tecnológicas y de procedimiento. En los partidos con tercer árbitro, este podrá mostrar tarjetas por las comunicaciones que reciba a través del intercomunicador. También se busca un diálogo más ágil con los banquillos cuando el balón esté fuera de juego y la interrupción prevista sea mínima.

La asistencia a los jugadores deberá realizarse fuera de la pista, salvo cuando exista una lesión de gravedad. Con ello se pretende evitar que las atenciones médicas prolonguen innecesariamente los parones. Asimismo, cuando se conceda un tiempo muerto, todos los suplentes podrán acercarse al banquillo desde el momento de su concesión hasta la reanudación del juego.

Otra instrucción será eliminar los avisos previos, especialmente los que se producían en acciones a distancia del saque de banda. Los árbitros aplicarán directamente el reglamento, reduciendo explicaciones que demoraban la puesta en juego del balón. Finalmente, habrá un protocolo específico para limpiar la pista y bases con balones auxiliares, aunque estas dos últimas medidas se reservarán para la Liga Prime y la Primera Iberdrola.

ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena se encontrarán así con una competición que exigirá mayor disciplina, una salida de balón más trabajada y una rápida adaptación a los nuevos criterios arbitrales. Las modificaciones no transforman la esencia del fútbol sala, pero sí pueden influir en momentos decisivos y en la manera de gestionar cada partido.