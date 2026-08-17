La delantera del Águilas, bajo mínimos por las bajas de Gonzalo Serrano y Chris Martínez

Tras la lesión de Gonzalo Serrano en el Trofeo Playa y Sol, al tenerse que retirar con molestias en el aductor de su pierna derecha, el técnico del Águilas, Adrián Hernández, tiene déficit de delanteros, puesto que Chris Martínez también lleva varias semanas lesionado. Por ello, el entrenador tendrá que recurrir a otros futbolistas. «Por eso ha venido Seyram (cedido por el Real Murcia), tenemos a Ismael en el filial y, evidentemente José Mas, que ya sabemos que el año pasado lo hizo muy bien ahí. Otras opciones son Serpeta y Castelo, que pueden hacer otro tipo de nueve», comentó el preparador de Churra tras la victoria ante el Lorca Deportiva por 1-0 en el Centenario El Rubial.

Hernández lamentó la lesión de Gonzalo Serrano en un momento donde estaba «cogiendo conceptos y estábamos muy contentos con su trabajo. Hizo unos minutos muy buenos en el Playa y Sol, donde los rivales solo que podían sostenerlo con acciones de falta porque se movía y se zafaba bien», declaró el técnico, quien espera que Chris Martínez comience pronto a trabajar con el equipo.

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La opción de Jesús Carrillo

Ya la pasada campaña comenzó a entrenar con la plantilla el murciano Jesús Carrillo, una opción que baraja el club costero para ocupar la ficha senior que le queda. Está todo pendiente de una reunión entre el presidente, Alfonso García, el director deportivo, Pedro Reverte, y el propio Adrián Hernández, quien asegura que «es un jugador de mucha calidad que nosotros valoramos mucho y se lo está ganando», para añadir que «ya habéis visto la calidad que atesora. Es una lástima que, sobre todo mentalmente y motivacionalmente, no le entrara ese gol de falta ante el Lorca o alguno de los últimas pases que ha dado, habría sido importante para él después de tantas desdichas y de tantos golpes».