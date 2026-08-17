Dani Cegarra y Álvaro Micol brillan en el Campeonato de Europa

El cartagenero Dani Cegarra y el murciano Álvaro Micol Muñoz brillaron en el Campeonato de Europa UCI de Trial, celebrado en Francia. Cegarra, en categoría Élite, logró clasificarse para la gran final tras una brillante actuación en las rondas previas. En una final de altísimo nivel y muy disputada, consiguió una meritoria sexta posición. Por su parte, Micol, que debutaba en su primer Campeonato de Europa en categoría Junior, protagonizó una excelente competición. Cuando ocupaba posiciones de podio, una intensa lluvia obligó a la organización a suspender la prueba antes de disputarse la última zona por motivos de seguridad. Con la clasificación cerrada en ese momento, el joven piloto murciano finalizó en cuarta posición, un resultado que confirma su proyección.