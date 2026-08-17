Carlos Alcaraz entra en la semana clave para el US Open

Cuando el pasado cinco de agosto la organización del Masters 1000 de Cincinnati anunció que Carlos Alcaraz no iba a estar en el torneo, se dispararon las especulaciones que han rodeado el proceso de recuperación de la lesión en la muñeca derecha del tenista murciano. La ausencia de un parte médico oficial desde que en abril se retiró del Open de Barcelona, ha alimentado esas conjeturas en torno al número 2 de la ATP durante estos meses. Y ahora, cuando faltan catorce días para que comience el último Grand Slam de la temporada, el US Open, aún es una incógnita si el de El Palmar estará en la cita.

El equipo de Carlos Alcaraz decidió que no estuviera en Cincinnati por precaución. La paciencia ha marcado todo el proceso desde que cayó lesionado. No recuperarse bien de esos problemas en la muñeca derecha pueden tener consecuencias en el futuro. Por ello, mantener la serenidad ha sido la consigna.

Desde que se conoció que no estaría en Cincinnati, Alcaraz ha seguido trabajando en la Real Sociedad Club de Campo con intensidad, demostrando que no había dado un paso atrás en su recuperación, sino que todo se ceñía a esa cautela que ha marcado todo el proceso. Con una malla en su brazo derecho, al jugador se le vio el pasado sábado golpeando con fuerza la bola en un entrenamiento con Vilius Gaubas, un lituano de 21 años de edad que está en el puesto 123 de la ATP. Antes tuvo como sparrings al murciano Pablo Martínez y al alicantino Carles Hernández. Las imágenes del entrenamiento difundidas por el periodista Álvaro Sánchez a través de su cuenta en la red social de X dejan claro que todo va por buen camino y que Carlos Alcaraz sigue con su puesta a punto.

Carlos Alcaraz, entrenando en el Club de Campo. | / ANTONIO HERNÁNEZ/REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO

Esta semana, en principio, será clave para saber si Alcaraz estará en el US Open y, por tanto, regresará a la competición cuatro meses después. Pero la circunstancia que se valora en estos instantes es si reaparecer en un torneo con partidos a cinco sets es el marco ideal después de un período de baja tan largo. Además, en Nueva York se encontrará con altas temperaturas y bastante humedad, aunque esas condiciones son casi idénticas a las que tiene a diario en sus entrenamientos en Murcia. Pero la diferencia, que es importante, es que ahora será en alta competición.

Noticias relacionadas

«Me sorprendería verlo»

Stephen Smith, fundador y CEO de Kitman Labs, una empresa especializada en ciencia del deporte, rendimiento, salud del deportista y análisis de datos aplicado a la prevención de lesiones, en una entrevista concedida a Tennis365 de la que se ha hecho eco el diario Sport, habló sobre el caso de Carlos Alcaraz. «Creo que el US Open agrava casi todos los riesgos para la salud. Calor, humedad extrema en Nueva York, una de las superficies más duras del circuito, partidos a cincos sets que pueden durar a cuatro o cinco horas...», dijo, para añadir también que «para un jugador que ha estado inactivo tanto tiempo, cabría esperar que jugara más sets de lo normal, a pesar del talento que tiene Alcaraz. Me sorprendería verlo en el US Open, teniendo en cuenta la paciencia que ha demostrado hasta ahora», puntualizó.