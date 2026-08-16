Simón Ballester, ante el club de su vida: «Siempre llevaré el escudo del Real Murcia en el corazón»

El primer balón oficial de la temporada rodará hoy, a las 21:00, en Nueva Condomina. El Real Murcia recibe al Mazarrón en una eliminatoria que tiene apariencia de encuentro veraniego por la fecha, pero que deja muy poco margen para las pruebas. No es un amistoso más: el vencedor seguirá adelante en la Copa Federación y el derrotado perderá una de las vías que conducen a la Copa del Rey. Objetivo prioritario para el cuadro murcianista.

El conjunto dirigido por Sergi Guilló parte como claro favorito por militar en Primera Federación, dos categorías por encima de un Mazarrón que competirá en Tercera. Esa diferencia convierte el partido en una obligación para los granas y en una oportunidad para los visitantes. El Real Murcia disputará ante su afición su primer compromiso oficial del curso, casi dos semanas antes de estrenarse en Liga frente al Hércules, después de una pretemporada en la que dejó buenas sensaciones ante rivales de superior categoría como el Eldense y el Albacete.

La cita corresponde a los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación. Si supera al Mazarrón, el Real Murcia volverá a jugar como local el miércoles 19 de agosto. La final regional está señalada para el día 23. El cuadro ofrece, por tanto, un camino corto, pero sin red: tres eliminatorias a partido único para conquistar la fase murciana.

El premio no termina ahí. El campeón autonómico accederá a una fase nacional formada por 32 equipos y los cuatro clubes que alcancen las semifinales nacionales obtendrán una plaza en la anhelada Copa del Rey.

Entre los que regresarán al estadio habrá uno que conoce cada rincón del club, aunque esta vez atravesará la puerta del vestuario visitante.

Media vida de grana

Simón Ballester defenderá la portería del Mazarrón en un partido que difícilmente puede ser uno más para él. Llegó al Real Murcia siendo un niño y abandonó la entidad ya como futbolista profesional. Entre medias transcurrieron prácticamente toda su formación, su adolescencia y sus primeros pasos en el fútbol sénior.

«Para mí siempre es especial. El Real Murcia es un club que llevo en el corazón. Sería raro que no dijese eso porque he estado allí prácticamente toda mi vida. Llegué con diez años y me fui con 24 », recuerda el guardameta.

Simón creció con el escudo grana hasta convertirlo en una parte inseparable de su propia historia. Por eso, incluso cuando habla desde la portería contraria, establece una diferencia entre el club y quienes tomaron las decisiones que acabaron provocando su marcha: «Prácticamente me he criado en ese club, con ese escudo. Como siempre digo, el escudo está por encima de todo. Siempre lo voy a llevar en el corazón y siempre voy a desear que al Murcia le vayan bien las cosas, sin lugar a dudas», afirma.

Su salida dejó una herida. No solo por la manera en la que se produjo, sino porque llegó después de muchos años en los que el portero había rechazado la posibilidad de buscar otro destino para continuar en casa. Admite que necesitó tiempo para digerir aquel desenlace: «Fue una situación complicada para mí porque era joven y me estaba adentrando en el fútbol. Aposté siempre por el Murcia, a pesar de que tuve muchas opciones de salir. Hubo circunstancias difíciles y fue complicado», explica.

Los años han rebajado el dolor, aunque no han borrado el recuerdo: «Con el tiempo uno se recupera. Las personas pasan, van y vienen, y yo me quedo con el escudo, con el cariño y con el amor que le tengo al Real Murcia», dice con sinceridad.

«No vamos a ir a pasearnos»

El componente sentimental quedará a un lado cuando comience el partido. Simón es consciente de la distancia existente entre ambos equipos, pero rechaza que el Mazarrón acuda a Nueva Condomina únicamente para completar la eliminatoria o disfrutar del escenario: «No vamos a ir a pasearnos ni a jugar un partido más. Vamos a hacer nuestro partido y a competir. Es evidente que el Real Murcia está dos categorías por encima y que será un encuentro muy complicado, en el que tendremos que sufrir muchísimo», advierte.

«Vamos a disfrutar del partido, del estadio y de un ambiente distinto, pero también a jugar con nuestras armas. Espero que disfrutemos todos y que pueda salir un buen resultado para nosotros», señala el portero.

El objetivo del Mazarrón es luchar por el ascenso y esa exigencia encaja con la manera en la que el guardameta entiende el fútbol: «Keni apostó muchísimo por mí y me presentó el proyecto. Lo que más me llamó la atención fue su ambición. Yo también me considero una persona muy ambiciosa y me muevo mucho por la motivación, por los proyectos importantes y exigentes. Este año tenía ganas de volver a estar en uno así», relata.

El Mazarrón comenzó a trabajar dos semanas antes que buena parte de sus rivales y diseñó una preparación con numerosos adversarios de superior categoría. Los resultados, sostiene Ballester, son secundarios frente al ritmo que esos encuentros pueden proporcionar al equipo antes de comenzar la Liga.

Antes de pensar en la Liga aparecerá el Real Murcia. Su Murcia. El club en el que Simón Ballester pasó trece años y al que ahora intentará eliminar desde la portería contraria. Durante noventa minutos, el cariño tendrá que esperar.