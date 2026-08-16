El Real Murcia hace los deberes en la Copa Federación

El Real Murcia cumplió los pronósticos y superó al Mazarrón en los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación. Los goles de Meca y Olmedo de penalti certificaron el triunfo grana en la primera prueba oficial de la temporada.

El once elegido por Sergi Guilló respondió a la lógica del momento de la pretemporada y a las pruebas realizadas en los encuentros anteriores. Podía sorprender la presencia de Piñeiro bajo palos, pero, con el duelo ante el UCAM previsto para el miércoles y la final del domingo —en la que Dani Jiménez apunta a titular—, el técnico optó por dar minutos al guardameta que, en principio, partirá como suplente en Liga. Del resto de la alineación destacó la presencia de tres canteranos. En ataque, como era previsible, jugó Álvaro Giménez, el único delantero disponible y en plenas condiciones.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia y el Mazarrón / Israel Sánchez

Enfrente estaba un Mazarrón sin nada que perder, con varios exgranas en el once y un ritmo de preparación similar al del conjunto murcianista. Esa circunstancia favoreció que el encuentro se mantuviera equilibrado durante los primeros minutos.

Al Real Murcia le costó hacerse con el control, pero, a partir del minuto 15, comenzó a evidenciarse la diferencia de dos categorías entre ambos equipos. Javi Moreno se mostró eléctrico desde la banda derecha, Yoldi asumió la dirección del juego y Alejandro Meca volvió a exhibir su desparpajo. El canterano está decidido a ganarse un sitio en el primer equipo y a demostrar que el dorsal 40, indicativo de que todavía pertenece al Imperial, empieza a quedársele pequeño.

Ficha técnica Real Murcia: Diego Piñeiro, Jorge Mier (Olmedo, 46), Alberto González, Jorge Sánchez, Mounir, Alonso Yoldi, Álvaro Bustos (Raúl Rubira, 67), Javi Moreno (Palmberg, 46), Meca (Pablo Reyes, 78) y Álvaro González (Jorquera, 46). Mazarrón: Simón Ballester, Johan (Papi, 63), Víctor, David Jiménez (Gandía, 84), Gastón, Taborda, Feli, Yanfree, Belamí, Valdeolivas (Iván, 77) y Arturo. Goles: 1-0. Min. 38: Meca. 2-0. Min. 75: Víctor Olmedo, de penalti. Árbitro: Martín García. Amarilla a Yanfree. Campo: Nueva Condomina.

El extremo lorquino abrió el marcador en el minuto 38, después de protagonizar varios intentos e internadas. Meca recogió el balón en la frontal, sorteó con habilidad a dos rivales, penetró en el área y, con la pierna izquierda, firmó un disparo cruzado imposible para Simón Ballester. Un golpe encima de la mesa para el canterano.

Movilidad en el ataque grana

Sergi Guilló introdujo un triple cambio en el Real Murcia antes del inicio de la segunda parte: Jorge Mier, Javi Moreno y Álvaro Giménez dejaron su sitio a Palmberg, Joel Jorquera y Víctor Olmedo. Las sustituciones provocaron una modificación en el dibujo ofensivo del conjunto grana, con Alejandro Meca situado como delantero centro y una línea de tres jugadores por detrás formada por Bustos en la banda derecha, Palmberg en la posición de enganche y Jorquera partiendo desde la izquierda.

La nueva disposición estuvo cerca de dar sus frutos nada más comenzar la segunda mitad, ya que, en el minuto 48, Palmberg dispuso de una clara oportunidad para ampliar la ventaja murcianista. El brasileño logró superar al guardameta, pero David Jiménez, defensor del Mazarrón, apareció providencialmente bajo palos para evitar el gol y desviar el balón a saque de esquina.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia y el Mazarrón / Israel Sánchez

El Real Murcia aprovechó el desgaste físico del Mazarrón para imprimir una mayor movilidad a su ataque y aumentar su dominio con el paso de los minutos. Joel Jorquera, uno de los futbolistas más destacados del conjunto grana durante la segunda parte, volvió a ser protagonista en el minuto 75. Una buena triangulación murcianista permitió al extremo internarse en el área, donde fue derribado por David Jiménez. El colegiado señaló penalti y Víctor Olmedo asumió la responsabilidad desde los once metros. El defensor transformó la pena máxima con un disparo cuya dirección llegó a adivinar Simón Ballester, aunque el guardameta no pudo alcanzarlo, para establecer el 2-0 en el marcador.

Siguió atacando el Real Murcia que no se conformaba. Pablo Reyes, que acababa de entrar por Meca, tuvo de cabeza el tercero, pero su remate se encontró con Simón. Raúl Rubira, que también tuvo su oportunidad en el segundo tiempo también estuvo cerca del gol en una internada por banda derecha.

Mounir protagonizó los últimos ataques murcianistas, pero sin suerte. Arturo, de espuela tuvo la última para el Mazarrón, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

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