Grégory Kelo y el FC Cartagena, una apuesta conjunta

Grégory Kelo aterrizó este verano en Cartagena sin hacer ruido. Para la mayoría de los aficionados albinegros era un completo desconocido: un central de 22 años, muy alto y procedente del Châteauroux, equipo de la tercera categoría francesa. Detrás de esa presentación breve, casi telegráfica, se esconde una historia de talento precoz, dificultades familiares, decisiones equivocadas y una perseverancia que le ha permitido recuperar parte del terreno perdido. El FC Cartagena no incorpora a un futbolista terminado, sino a un defensa con condiciones para crecer. Un jugador que en su entorno tienen claro que va a llegar a la élite. La apuesta es seria, ya que ha firmado dos temporadas.

Kelo nació en Sèvres, una localidad situada en el área metropolitana de París, y creció en el seno de una familia de raíces congoleñas. Pertenece a esa inagotable escuela de futbolistas surgidos en los barrios periféricos de la capital francesa, espacios en los que la competencia es enorme y el fútbol representa mucho más que un entretenimiento, es una forma de vida. Allí comenzó a destacar desde muy pequeño.

Uno de sus primeros escenarios fue el AC Boulogne-Billancourt, un club de formación frecuentado por los ojeadores de las principales canteras francesas. Quienes siguieron aquella etapa recuerdan a Kelo como uno de los jugadores más destacados de su generación que posteriormente alcanzaron el fútbol profesional. Con apenas 11 años ya había despertado el interés de diferentes academias. Poseía físico, personalidad y una capacidad para jugar con el balón poco habitual en un defensa de su envergadura.

El golpe más duro

Su progresión, sin embargo, quedó condicionada por un golpe mucho más duro que cualquier contratiempo deportivo. La muerte de su padre cuando todavía era muy joven alteró la estabilidad de la familia y afectó a un adolescente que comenzaba a abrirse camino en un entorno tremendamente competitivo. Su madre y su hermana mayor se convirtieron desde entonces en sus principales apoyos. Fueron ellas quienes sostuvieron su crecimiento personal y deportivo, ejerciendo, según explica el entorno del futbolista, como padre y madre al mismo tiempo.

Aquella pérdida ayuda a entender por qué la trayectoria de Kelo no avanzó a la misma velocidad que la de algunos de sus antiguos compañeros. El talento seguía presente, pero necesitó más tiempo para encontrar equilibrio y seguridad. Su camino continuó en la cantera del Clermont Foot, desde la que emprendió una breve experiencia en el fútbol italiano con el equipo juvenil de la Ternana. Después regresó a Francia para incorporarse al filial del Metz, uno de los clubes con mayor tradición formativa del país. Kelo terminó sin equipo y regresó a París. Se incorporó al FC 93 Bobigny, una elección marcada en buena medida por la cercanía de su familia, en especial con su madre, pero apenas tuvo continuidad. Su respuesta, tras un año duro, fue aceptar varios pasos hacia atrás para intentar volver a avanzar. En el tramo final de 2024 se incorporó al filial del Châteauroux, entonces en el quinto escalón del fútbol francés. Fue un ejercicio de humildad, pero también una demostración de que todavía confiaba en sus posibilidades. Su rendimiento le abrió las puertas de la primera plantilla y, tras un cambio en el banquillo, comenzó a encontrar la confianza que necesitaba. Durante la pasada temporada disputó 16 encuentros en el Championnat National, la tercera categoría gala, y se consolidó como titular durante la segunda vuelta.

Seguimiento exhaustivo

Ese último tramo terminó por convencer al Cartagena. La dirección deportiva llevaba meses siguiéndolo, analizando tanto sus virtudes como los aspectos que todavía debe corregir. Su representación asegura que existieron propuestas de Francia, Bélgica y otros clubes españoles, pero Kelo y su entorno valoraron especialmente la constancia del interés albinegro. Mientras otras entidades dudaban, Javier Hernández mantuvo su apuesta y le presentó Cartagena como un lugar desde el que crecer, aprender y aproximarse al fútbol profesional.

El nuevo central albinegro destaca, en primer lugar, por sus condiciones físicas. Es poderoso en el juego aéreo, agresivo en los duelos y rápido para su estatura. No tiene el perfil de un defensa pesado que necesita protegerse cerca del área. Puede correr hacia atrás, corregir espacios y defender lejos de su portería. Su pasado como centrocampista le proporciona además recursos con el balón: se atreve a conducir para superar una línea de presión, posee un buen desplazamiento largo y tiene capacidad para iniciar la jugada desde atrás.

Su posición natural es la de central, preferentemente en el perfil izquierdo. Durante su etapa formativa también actuó como pivote y, de manera puntual, puede ocupar el lateral gracias a su potencia. El amistoso en el que Íñigo Vélez lo utilizó durante unos minutos en el costado izquierdo mostró esa versatilidad, aunque no cambia el plan principal: el Cartagena lo ha fichado para que crezca en el centro de la defensa.

Sus virtudes también explican alguno de sus defectos. Kelo es un jugador generoso, con tendencia a abandonar su zona para ayudar a un compañero o perseguir al rival más allá de lo aconsejable. Esa impetuosidad puede desordenarlo y dejar espacios a su espalda. Necesita aprender a escoger mejor cuándo anticipar, cuándo mantener la posición y cuándo frenar una conducción. Su adaptación no será únicamente física o lingüística. Tendrá que interiorizar un fútbol español más táctico, en el que la colocación, las distancias entre líneas y la toma de decisiones penalizan . Ese es su reto.

La mejor opción para ambos

La elección tiene también una dimensión personal. Kelo pudo optar por destinos económicamente más atractivos, pero entendió que todavía está en edad de formarse. España representa una oportunidad para completar su juego, ganar cultura táctica y abrirse paso en un mercado que observa especialmente a los jóvenes con potencial. Sus raíces congoleñas mantienen además en el horizonte la posibilidad de llamar algún día la atención de la selección africana, aunque ese sueño exige primero consolidarse en el fútbol español.

Esta temporada determinará si consigue hacerlo. A los 22 años ya ha conocido la consideración de gran promesa, la pérdida de un ser querido, la falta de oportunidades y la necesidad de empezar de nuevo desde una categoría inferior. Cartagena aparece ahora como la recompensa a esa resistencia, pero también como un examen.

Kelo llega al Cartagonova para competir, pero sobre todo para aprender a ordenar todo lo que lleva dentro. Su madre y su hermana, las dos personas que lo sostuvieron en los momentos más complicados, continúan acompañándolo desde la distancia. El central que un día capitaneó a una de las generaciones más prometedoras del fútbol parisino busca recuperar el tiempo perdido. El Cartagena le ofrece el escenario.