Exhibición histórica de Alisa Vainio en maratón y bronce femenino para España

En un circuito inhumano y con muy buena temperatura, la maratón de los Europeos de Birmingham se saldó con una exhibición impresionante de la finlandesa Alisa Vainio, con el triunfo del subcampeón mundial alemán Amanal Petros y con el bronce femenino por equipos que lideró la exazulgrana Carolina Robles con una nueva plaza de finalista al ser octava.

Enorme Vainio

La prueba femenina fue un monólogo espectacular de la finlandesa Alisa Vainio, la 'niña prodigio' a la que no permitieron disputar los Juegos de Río por tener 16 años tras correr la maratón en 2h:33.34. Una normativa de la antigua IAAF limitaba la edad en los 42,175 km y en los 50 km marcha, la prueba que se han 'cargado' Sebastian Coe y el Comité Olímpico Internacional.

La atleta que reinó en el pasado Maratón de Sevilla y que denunció que dos kenianas le tiraron intencionadamente su botella personalizada de hidratación. Nada que ver con el mítico fondista Martti Vainio (bronce en 5.000 en el Mundial de Hensinki'83), la de Lappeenranta ya aventajaba en medio minuto a sus rivales en el km 5 (16.21) y en tres al paso por la 'media' (1h:10.40).

Carolina Roblees fue la mejor española (octava) / RFEA - SPORTMEDIA

Por detrás, la exobstaculista y debutante Carolina Robles era la única que aguantaba en el amplio grupo perseguidor de 11 atletas (undécima con 1h:13.47 en el ecuador de la prueba), con Fatima Ouhaddou 19ª (1h:14.18), Ester Navarrete 20ª (1h.14.20) y Meritxell Soler 21ª (1h:14.31), lo que arrojaba una plata colectiva a 1.19 de Gran Bretaña.

Dos veces plata mundial de bandy y bronce en 3.000 obstáculos en los Europeos Junior de 2015, la finlandesa seguía al frente en el km 30 (1h:41.16), con Carolina Robles en el grupo perseguidor (1h:45.22) y España tercera. Nada cambió en un circuito infernal y una magistral Alisa Vainio se impuso con récord de los Campeonatos (2h:22.26) en su sexta maratón en 12 meses.

Alisa Vainio, una enamorada de la maratón / EUROPA PRESS

La húngara Lili Anna Vindics-Tóth fue plata (2h.27.21), la británica Abbie Donnelly bronce (2h:27.33) y Carolina Robles repitió con 2h:28.07 la octava plaza que logró en Roma'24 en 3.000 obstáculos. Fátima Ouaddhou (15ª con 2h:30.37), Ester Navarrete (18ª con 2h:31.57) y la catalana Meritxell Soler (20ª con 2h:32.21) para dar a España el bronce por equipos tras británicas e italianas.

Foto algo movida del equipo español / RFEA - SPORTMEDIA

"Sabíamos que el circuito era muy duro, pero ha sido aún más en cada vuelta. Al final iba KO, pensando en el 'Top 8' y muy feliz", dijo una satisfecha Carolina Robles. "Era un rompepiernas y no es lo que mejor me va. Poco a poco me he ido encontrando mejor", indicó Ouaddhou. "Estoy contenta por el bronce, pero esperaba la plata y más de mí individualmente", dijo Ester Navarrete.

La ley de Petros

Amanal Petros, un eritreo que se fue solo a Alemania con 16 años y logró la ciudadanía en 2015, salió decidido en busca de su primer oro tras ser plata con 'foto finish' en el Mundial de Tokio'25, en los Europeos sub'23 de 2017 (10.000) y bronce en medio maratón en los Europeos de Roma'24. Lo relevaba otra de las estrellas germanas, Richard Ringer, pero no rompieron la carrera.

De menos a más, los españoles estaban muy presentes. En el km 15 mandaba otro alemán, Simon Boch (46.25), con Ibrahim Chakir segundo, Ilias Fifa cuarto, un Jorge González que se había dejado ver mucho era undécimo y España estaba en la plata por equipos, muy cerca de Alemania y con Israel pisando los talones. La 'media' se cubrió en 1h:05.03.

Amanal Petros fue el mejor en la maratón masculina / EFE

Petros volvió a tirar al paso por el km 25 y los españoles desaparecieron de la cabeza, sobre todo un Chakir que pagó muy caro el tratar de seguirlo. A partir de ahí, exhibición del subcampeón mundial, con un ritmo impresionante en un circuito lleno de subidas, bajadas y giros complicados. Muy contentos estarán los organizadores en sus sillones y en la zona vip con canapés.

Petros saboreó su primer gran oro y por detrás hubo 'guerra' entre el sueco nacido en tierras somalís Suldan Hassan, el italiano Pietro Riva y los tres etíopes nacionalizados israelís. El alemán cogió la bandera de su país y se impuso con récord del Campeonato (2h:09.11), pero se dejó ir mucho. Riva fue segundo (2h:09.18) y el etíope-isralí Gashau Ayale, tercero (2h:09.21).

Noticias relacionadas

España rozó la medalla por equipos / RFEA - SPORTMEDIA

Jorge Blanco fue 14º (2h:11:10), lo siguió un Carlos Mayo que acabó lanzado (2h:11.27) e Ilias Fifa cerró en el puesto 16 (2h:11.33) para acabar cuartos por equipos, por detrás de Israel, una Alemania que pudo perder el título por la relajación de Petros y Francia. Tremendo lo de los hebreos, con todos sus atletas etíopes nacionalizados. Es legal. No es culpa suya. Además, Chakir llegó vigésimo (1h.12.28), Jorge Blanco 24º (2h:14.55) y Fernando Carro, 44º (2h:21.14).

Fuente: Sport