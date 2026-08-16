El eterno Miguel Ángel López se baña en plata en el Europeo de Birmingham

Hace una semana y media, cuando se encontraba en Font Romeu concentrado, Miguel Ángel López Nicolás (Murcia, 11 de junio de 1988) dijo a La Opinión que soñaba con volver a ganar una medalla en un Campeonato de Europa, en esta ocasión en Birmingham, concediéndole un valor extraordinario por su perdurabilidad deportiva: «Con 38 años, sería algo de valorar por lo difícil que es 20 años después volver a conseguir una medalla. Esa longevidad, mantener el nivel, no es nada fácil, y por ello la valoraría mucho más que esa primera medalla». Y ayer, en un circuito ratonero, con un ligera subida que con el paso de los kilómetros destrozó las piernas de todos los participantes, el murciano de Llano de Brujas, que a sus 38 años ha sido el capitán de la selección española y el más veterano de los casi cien atletas de nuestro país en Gran Bretaña, convirtió en realidad ese anhelo al colgarse una plata con sabor a oro. El superviviente volvió a sobrevivir, en esta ocasión en la distancia maratón, en la que nunca antes había competido y estableció el récord de España en 2h.56:57. Cuando dentro de dos años se retire, porque es la fecha que tiene marcada en su calendario, podrá presumir de ser el único marchador español en tener tres medallas, dos de oro y una de plata, en Europeos en otras tantas distancias distintas (20, 35 y maratón).

Miguel Ángel López, entrando en meta con la bandera. | SPORTMEDIA/RFEA

Miguel Ángel López, al que en varias ocasiones a lo largo de su dilatada trayectoria deportiva se le ha dado por ‘acabado’, volvió a demostrar que está muy vivo. Con la misma cara de adolescente que cuando debutó en 2008 con la selección española en una Copa del Mundo, el de Llano de Brujas, criado en la cantera del Athleo y entrenado durante muchos años por el maestro José Antonio Carrillo, cruzó la línea de meta en Birmingham dando un salto de alegría y también de rabia, esa rabia que anidaba en su cabeza desde que el año pasado, en el Mundial de Tokio, ‘pinchó’ por culpa de la climatología. Incluso pudo ser de oro ese metal porque se quedó a solo ocho segundos del campeón, el italiano Mario Stano, oro olímpico en Tokio 2020.

Venyercsán, el primer rival

Fue una carrera de supervivencia, pero no por la climatología, sino por los rivales que se encontró en el camino el murciano. En ese inicio un poco tortuoso porque compitieron juntos los atletas de media maratón y maratón, fue el húngaro Bence Venyercsán quien se destacó en el liderato, pero a López se le vio ofreciendo excelentes sensaciones, manchando junto a María Pérez, la campeona de media maratón. Parecía algo pactado entre ambos, pero no fue así como aclararon después. Fueron las circunstancias, pero benefició a ambos, que han entrenado juntos durante el último mes en altitud.

Por detrás, los italianos Riccardo Orsoni y Massimo Stano eran las grandes amenazas. Con el paso de los kilómetros, el atleta campeón murciano empezó a acechar el liderato. La ventaja del magiar, que llegó a ser de 38 segundos en el kilómetro 11, empezó a reducirse y en el 24 ya era de solo 10. Además, Venyercsán, con dos amonestaciones, se encontraba a una de tener que parar en boxes.

A Miguel Ángel le gusta marchar solo, marcando su ritmo. Así ha ganado todas sus medallas internacionales el atleta murciano más laureado de la historia. La incógnita era si podría aguantar el ritmo. No tenía referencias en competición en la maratón porque este año se había dedicado a la media. Su plaza se la ganó en 2024, cuando fue campeón de 35.

"Me ha dado fuerzas al final pensar en mi mujer, mi hijo y el niño que viene" Miguel Ángel López Nicolás lo volvió a conseguir. En el Campeonato de Europa de Birmingham conquistó su tercera medalla europea trece años después de la primera. «Es una plata que me sabe a oro», expresó en los micrófonos de Televisión Española el de Llano de Brujas, quien también explicó que «he jugado mis bazas, con un ritmo duro desde el principio porque sabía que el italiano (Mario Stano) iba a ser un rival muy peligroso y muy rápido al final. He tenido buenas sensaciones y en la parte final me he visto con fuerza, pero el italiano ya había abierto una brecha un poquito grande para poder superarle en el último kilómetro. Al menos he podido ser segundo y estoy muy satisfecho y muy contento de ganar otra medalla». El mundial, que también ha sido campeón mundial en su carrera deportiva, comentó que no estaba planificado que marchara junto a María Pérez, oro en media maratón, hasta el kilómetro 21: «Lo de María Pérez no estaba planificado, la verdad, ha sido casualidad, pero bueno, nos ha venido bien a los dos porque hemos ido a un buen ritmo y siempre acompañados, y como hemos entrado juntos en Font Romeu el último mes, pues ya nos conocíamos bien», declaró, para añadir que «yo he impuesto mi ritmo, he jugado mis cartas, e iba controlando porque el italiano (Stano) ha mantenido un poco la distancia y sabía lo iba a intentar en la parte final. El húngaro me ha sorprendido, sobre todo cuando le he recortado y le he pasado, porque pensaba que se quedaba, pero ha aguantado y me ha sorprendido cuando ha vuelto a cambiar». Admitió que tuvo «un poco de dudas a falta de 10 kilómetros, donde las fuerzas empezaron a fallar un poco. Dosifiqué, pero en la parte final sí que me he encontrado muy bien y me he lanzado ya al todo por el todo. Me he vaciado y estoy muy contento con esta medalla de plata». Miguel Ángel López tuvo una dedicatoria muy especial para su familia. «Esta medalla está dedicada especialmente a mi mujer y mi hijo Daniel, que me están viendo, y también para mi futuro hijo, Miguel, porque mi mujer está embarazada y estará ahí saltando dentro de la barriga. Llevo todo el verano separado de ellos, y cada vez se hace más difícil, más duro estar alejado. Por ello esta medalla es para ellos, porque los quiero, los amo, y he pensado en ellos sobre todo en la parte final, para darme fuerzas. También se la quiero dedicar a mi gente, a mi equipo, porque son muchos años trabajando juntos y va por ellos», terminó diciendo.

Fue en el kilómetro 26,5 cuando López se puso por primera vez como líder. Aún quedaba mucho por delante. Tenía que hacer un ejercicio de resistencia un atleta con gran experiencia y resiliencia, acostumbrado en su vida a levantarse con más fuerza después de sufrir una caída. En el kilómetro 30 intentó soltar a Venyercsán, pero el húngaro sorprendió a todos porque se recuperó y en el 33 superó a López, quien se quedó atónito ante lo que estaba viviendo. No se conformó el magiar con superar al murciano porque que dio un tirón y se escapó de nuevo aprovechando un momento de debilidad de su rival. Por detrás, Stano dejaba a Orsoni, quedando claro que salvo desfallecimiento, la medalla estaba asegurada.

Remontada tras una crisis

El murciano cayó a la tercera plaza a ocho kilómetros para el final, cuando Stano le superó. Fue un momento crítico cuando quedaban poco más de siete para meta. La cabeza, al margen del físico, se convertía en fundamental. Miguel Ángel sacó el manual de veterano mientras que Orsini se quedaba clavado. En el 37 la medalla ya parecía asegurada. Pero quería más después de tantos esfuerzos realizados durante largos meses de entrenamiento. Cualquier otro, con 38 años de edad, se habría dicho a sí mismo que ya era suficiente, que el bronce no estaba nada mal. Pero si algo ha demostrado a lo largo de su vida el murciano es que es un incorformista, que siempre quiere más. En ese momento, con Stano ya líder destacado, Venyercsán volvía a dar síntomas de debilidad. Y el de Murcia comenzó una contrarreloj por la plata, una medalla que no tenía en su palmarés en unos europeos, pero sí en mundiales.

Noticias relacionadas

Miguel Ángel López Nicolás, en el podio durante la entrega de medallas / Sportmedia/RFEA

Fue en el kilómetro 41 cuando Miguel Ángel López logró dar caza y superó a un Venyercsán exhausto. El final del murciano fue espectacular, con mucha fuerza, iba como una moto. Stano estaba cerca, tan cerca que en algunos momentos hizo soñar con el oro, pero le faltaron ocho segundos después de casi tres horas de intensa carrera. «Esta plata me sabe a oro», dijo. Y no le faltaba razón.