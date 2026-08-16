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El Calasparra se lleva el trofeo de la Vendimia en el minuto 90 y de penalti

Trofeo Vendimia 2026

Trofeo Vendimia 2026 / José García Simón

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José García

El Trofeo Fiesta de la Vendimia de la Feria y Fiestas 2026 se lo adjudicó el Calasparra con un gol del jumillano, Falcón, en el minuto 90 y de penalti. Resultado de 1-2 a favor de los visitantes.

El saque de honor corrió a cargo del bombero-deportista, Antonio Toral, dentro del programa desafía 8.000 metros, ascenso a las montañas más altas del mundo.

Se adelantaron los arroceros, en la primera mitad, y Juanma estableció el empate tras la reanudación; en el minuto 90 y de penalti llegó el gol del triunfo para el Calasparra.

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La entrega de trofeos estuvo a cargo de los Vendimiadores Mayores e Infantiles acompañado por directivos del Jumilla Atlético Club de Fútbol. Recogió el trofeo el capitán, Txumy.

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