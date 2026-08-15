El Olímpico y el UCAM Murcia esperan a sus rivales en semifinales de la Copa Federación

Mañana, además del Real Murcia-Mazarrón, que se jugará a las 21:00 horas, se disputará el otro encuentro de los cuartos de final de la Copa Federación. El Cotillas, nuevo equipo de Tercera Federación tras adquirir los derechos federativos de El Palmar, recibirá a la Minerva a las 19:00 horas en el Onofre Fernández Verdú de Las Torres de Cotillas. Los vencedores se enfrentarán el próximo miércoles al UCAM Murcia y al Olímpico de Totana, respectivamente.

El conjunto universitario no dio ninguna opción a un ordenado Alcantarilla y ya ganaba por 2-0 al descanso gracias a los goles de Karim y Alberto Soto. El resultado final de 4-0 reflejó la superioridad de los hombres de Checa ante un cuadro alcantarillero que acusó la diferencia de categoría y de ritmo desde el primer minuto en La Condomina.

El primer duelo de los cuartos de final se disputó ayer viernes en Las Tejeras. El Olímpico de Totana completó un encuentro muy serio y venció por 0-2 a Los Garres. La mayor calidad del conjunto alfarero en los metros finales terminó marcando la diferencia frente a un equipo verdiblanco que todavía se encuentra ensamblando sus nuevas piezas tras conseguir el pasado mes de junio el ascenso a Tercera Federación.

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Las semifinales se disputarán el próximo miércoles 19 de agosto y la final tendrá lugar el domingo 23. Entonces se conocerá al ganador de la fase autonómica, que obtendrá un billete para disputar la fase nacional y se quedará a solo tres partidos de participar en la Copa del Rey.