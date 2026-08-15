Carreras populares
Nicole Kronsbein y Carlos Domene se imponen en el 46 Cross del Vino de Jumilla
El 46 Cross del Vino de Jumilla reúne a 230 atletas de localidades cercanas en una clásica estival que se celebra desde 1980
Nicole Kronsbein, atleta alemana afincada en Hondón de las Nieves (Alicante), y Carlos Domene Rubio, natural de Villena, han sido los grandes protagonistas del 46 Cross del Vino de Jumilla, una clásica del verano que se viene disputando cada 15 de agosto en Jumilla desde 1980.
El alicantino Domene, de la Universidad Politécnica de Valencia, ha superado en la línea de meta a Noé Marco Ortuño, de Yecla, y en tercera posición ha acabado Marcos Manuel Plaza Bernabé en una prueba deportiva de 6,8 kilómetros, en la que el ganador ha invertido 23 minutos y 19 segundos sobre un recorrido urbano al que los participantes han dado cuatro vueltas con meta y salida en el pabellón municipal de deportes Carlos García Ruiz.
En el apartado femenino la alemana Kronsbein se ha impuesto por delante de Sonia Olivares Olivares y Rebeca Miñano Bleda.
El primer local ha sido Javier Abarca Pinar, sexto general, y la primera fémina, Marina García.
Se han disputado cinco mangas con pruebas deportivas desde sub-08 hasta sub-20, pasando por categoría adultos, con 230 atletas de las localidades limítrofes a Jumilla como Cieza, Yecla, Novelda, Hellín y Villena, entre otras.
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