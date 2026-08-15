Miguel Ángel López Nicolás: "Es una plata que me sabe a oro"

Miguel Ángel López Nicolás lo volvió a conseguir. En el Campeonato de Europa de Birmingham conquistó su tercera medalla europea trece años después de la primera. Es un ejemplo de longevidad deportiva el atleta de Llano de Brujas, quien en la prueba de maratón logró la plata y se quedó muy cerca del oro. Para él, “es una plata que me sabe a oro”, explicó en los micrófonos de Televisión Española, donde también dio detalles de la táctica empleada: “He jugado mis bazas, con un ritmo duro desde el principio porque sabía que el italiano iba a ser un rival muy peligroso y muy rápido al final. Al final he tenido buenas sensaciones y en la parte final me he visto con fuerza, pero el italiano ya había abierto una brecha un poquito grande para poder superarle en el último kilómetro. Al menos he podido ser segundo y estoy muy satisfecho y muy contento de ganar otra medalla”.

Miguel Ángel López Nicolás, con la medalla de plata conquistada en el Campeonato de Europa de Birmingham / Sportmedia/RFEA

El de Llano de Brujas, que también ha sido campeón mundial en su carrera deportiva, comentó que no estaba planificado que marchara junto a María Pérez, oro en media maratón: “Lo de María Pérez no estaba planificado, la verdad, ha sido casualidad, pero bueno, nos ha venido bien a los dos, porque hemos ido un buen ritmo y siempre acompañados, y como hemos entrado juntos en Font Romeu el último mes, pues ya nos conocíamos bien”, declaró, para añadir que “yo he impuesto mi ritmo, he jugado mis cartas, e iba controlando porque el italiano (Stano) ha mantenido un poco la distancia y sabía lo iba a intentar en la parte final. El húngaro me ha sorprendido, sobre todo cuando le he recortado y le he pasado, porque pensaba que se quedaba, pero ha aguantado y me ha sorprendido cuando ha vuelto a cambiar. He tenido un poco de dudas a falta de 10 kilómetros para el final, donde las fuerzas empezaron a fallar un poco. Dosifiqué, pero en la parte final sí que me he encontrado muy bien y me he lanzado ya al todo por el todo. Me he vaciado y estoy muy contento con esta medalla de plata”.

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Miguel Ángel López ha tenido una dedicatoria muy especial para su familia. “Esta medalla es para ellos, especialmente para mi mujer y mi hijo Daniel, que me están viendo, y también para mi futuro hijo, Miguel, porque mi mujer está embarazada y estará ahí saltando dentro de la barriga. Llevo todo el verano separado de ellos, y cada vez se hace más difícil, más duro estar alejado. Por ello esta medalla es para ellos, porque los quiero, los amo, y he pensado en ellos sobre todo en la parte final, para darme fuerzas. También se la quiero dedicar a mi gente, a mi equipo, porque son muchos años trabajando juntos y va por ellos”.