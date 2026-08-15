Miguel Ángel López Nicolás, medalla de plata en el Europeo de Birmingham

Después de un título continental en 20 kilómetros y otro en 35, el atleta murciano Miguel Ángel López Nicolás ha sumado a su palmarés una nueva medalla en un Campeonato de Europa, en este caso una plata en el estreno de la distancia maratón con un registro de 2h.56:57, que supone récord de España. Soñó incluso con el oro durante muchos kilómetros, pero el de Llano de Brujas se tuvo que conformar una segunda plaza que sabe a triunfo a sus 38 años de edad, cuando está cerca el final de la brillante carrera deportiva del atleta de la Región con mejor palmarés. No había marchado en competición oficial en su vida en esta distancia, pero de 'SuperLópez' siempre se espera lo mejor en los momentos más importantes. Llegó a Birmingham con una espina clavada desde el año pasado, cuando en el Mundial de Tokio la climatología le jugó una mala pasada. Pero en las calles del ratonero circuito británico, donde compitieron a la vez los atletas de la media y la maratón, logró otro podio internacional, el quinto de su vida para un hombre que desde Londres 2012 no se ha perdido unos Juegos Olímpicos.

El húngaro Bence Venyercsán se destacó en el liderato de la prueba de maratón, mientras que Miguel Ángel López Nicolás, ofreciendo excelentes sensaciones, marchaba junto a María Pérez. Parecía algo pactado entre ambos, pero la granadina, tras proclamarse brillante campeona, aclaró que no fue así, que fueron las circunstancias de la carrera las que le llevaron a hacerlo juntos. Por detrás, los italianos Riccardo Orsoni y Massimo Stano, campeón olímpico en Tokio, eran las grandes amenazas. Pero con el paso de los kilómetros, el atleta de Llano de Brujas empezó a acechar el liderato. La ventaja del magiar, que llegó a ser de 38 segundos en el kilómetro 11, empezó a reducirse y en el 24 ya era de solo 10. Además, a Venyercsán se le empezaba a ver al límite y, encima, con dos amonestaciones, a una de la descalificación mientras que el murciano tenía totalmente limpia su tarjeta.

A Miguel Ángel le gusta marchar solo, marcando su ritmo. Así ha ganado todas sus medallas internacionales el atleta murciano más laureado de la historia. La incógnita era si el de murciano podría aguantar el ritmo. Llegó a Birmingham sin haber realizado nunca una maratón, pero con la vitola de ser el actual campeón continental de 35, la distancia que se ha sustituido desde este año.

El atleta Mariano García, apoyando en las calles de Birmingham a los murcianos Miguel ÁAngel López y Manuel Bermúdez / José Bermúdez

Fue en el kilómetro 26,5 cuando López se puso por primera vez como líder de la prueba de maratón. Aún quedaba mucho por delante, un ejercicio de resistencia para el de Llano de Brujas, un atleta con gran experiencia, que en el kilómetro 30 dio la impresión que soltaba a Venyercsán, aunque el húngaro resistió, aunque con evidentes síntomas de cansancio. Pero el peligro estaba por detrás, en los dos italianos que marchaban juntos, haciendo equipo, y que iban reduciendo la distancia.

Con tantos metros aún para la meta, podía pasar de todo. Y ocurrió. Venyercsán se recuperó y en el kilómetro 33 superó a López y dio un tirón que le concedió unos segundos de ventaja. Por detrás, Stano dejaba a Orsoni. La situación se complicaba, pero ya quedaba claro que cuatro atletas se iban a jugar las tres medallas.

El murciano cayó a la tercera plaza a ocho kilómetros para el final, cuando Stano le superó. Pareció en un primer momento que el veterano italiano lograría distanciarse, pero resistió el murciano mientras que el húngaro seguía en cabeza. Quien ya parecía fuera de las quinielas era Orsini. Pero finalmente no pudo resistir el tirón del campeón olímpico en Tokio, quien dio caza a Venyercsán en el kilómetro 35.

Miguel Ángel López Nicolás, entrando en la línea de meta del Campeonato de Europa de Birmingham / Sportmedia/RFEA

La cabeza, al margen del físico, empezaba a ser fundamental porque aún quedaban siete para meta. Miguel Ángel se empezó a distancias del nuevo dúo de cabeza, pero tenía ya a más de veinte a Orisini. En el kilómetro 37, la medalla ya parecía asegurada para el de Llano de Brujas. Pero quería más. Con Stano ya líder destacado, Venyercsán volvía a dar síntomas de debilidad. Y el de Murcia empezaba a recortar distancias de nuevo. Comenzaba una contrarreloj por la plata, una medalla que no tenía en su palmarés en unos europeos, pero sí en mundiales.

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Fue en el kilómetro 41 cuando Miguel Ángel López logró dar caza y superar a un Venyercsán exhausto. El final del murciano fue espectacular, con mucha fuerza, con Stano en el punto de mira. Se quedó muy cerca del italiano, a solo ocho segundos, pero eso no impidió que entrara en la línea de meta con la bandera de España yh dando un salto de alegría.