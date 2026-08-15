Fútbol
Un mediocentro, la guinda del pastel que busca el Real Murcia
La dirección deportiva grana busca un pivote defensivo sub-23 para completar la plantilla tras la salida de Sekou
El Real Murcia ha llegado al primer compromiso oficial de la temporada con prácticamente todos los deberes hechos. A 24 horas de medirse al Mazarrón en los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación, la dirección deportiva grana solamente mantiene abierta una carpeta: la contratación de un mediocentro defensivo sub-23 que complete una plantilla diseñada para aspirar a todo en Primera Federación.
La salida de Sekou Djanbou ha permitido aclarar definitivamente el escenario. La marcha del joven centrocampista era una decisión tomada desde el comienzo del verano, aunque su resolución se ha demorado durante julio y buena parte de agosto. El Racing de Ferrol terminó incorporándolo mediante un traspaso sin coste después de una campaña en la que acumuló 26 encuentros de Primera Federación, 18 como titular. Su adiós deja libre el espacio que el Murcia pretende cubrir antes de dar por concluido el mercado.
La condición que marca la búsqueda es muy concreta. El futbolista elegido no puede ocupar ficha sénior, por lo que deberá tener edad sub-23. A partir de ahí, el club grana no quiere precipitarse ni contratar por el simple hecho de llenar la última plaza disponible. Manolo Sánchez Breis y su equipo rastrean el mercado en busca de un pivote joven, pero preparado para ofrecer soluciones inmediatas, elevar la competencia y convertirse en una alternativa real.
No se busca, por tanto, un jugador de relleno. El Real Murcia quiere encontrar una pieza capaz de sostener al equipo por delante de los centrales, mejorar su capacidad en los duelos y aportar equilibrio cuando el partido exija protegerse. También se valora que tenga condiciones para iniciar el juego y que pueda adaptarse a distintos dibujos..
En esa posición el entrenador cuenta actualmente con Óscar Gil, uno de los futbolistas llamados a asumir peso en el centro del campo. Javi Mier también puede desenvolverse en esa demarcación, aunque sus condiciones le permiten ocupar otros espacios en la medular. La llegada de otro pivote ampliaría las posibilidades del técnico y evitaría que una lesión, una sanción o una bajada de rendimiento condicionaran en exceso una zona decisiva.
La cantera constituye otra de las vías que el Real Murcia quiere mantener abierta. Alonso Yoldi ha ofrecido argumentos para ser útil durante la temporada y aparece como una opción a tener en cuenta. La pretemporada ha servido para comprobar que Guilló no teme recurrir a los jóvenes si su rendimiento lo justifica. Sin embargo, confiar en la progresión de Yoldi no resulta incompatible con añadir al plantel un mediocentro sub-23 que pueda competir desde el primer momento. El objetivo es disponer de más recursos, no cerrar el camino a los jugadores formados en casa.
La planificación del Real Murcia ha avanzado a un ritmo muy superior al de otros veranos. El club ha renovado buena parte de su estructura deportiva y ha añadido experiencia, juventud y competencia en todas las líneas. La portería quedó reforzada con Dani Jiménez; la defensa ganó alternativas con futbolistas como Mounir Errehaly, Joan Rojas y Víctor Olmedo; y la zona de creación recibió, entre otros, a Chema Núñez, un jugador con capacidad para asumir protagonismo con el balón.
La parcela ofensiva también ha sufrido una profunda transformación. El regreso de Joel Jorquera, ahora en propiedad tras su buen rendimiento como cedido, recuperó a un extremo que ya conoce el club y que terminó el pasado curso con cinco goles y una asistencia en 18 partidos. A esa incorporación se sumó la llegada de Álvaro Giménez, delantero con una larga trayectoria en el fútbol profesional y 28 tantos durante sus tres campañas en el Racing de Ferrol. Su fichaje aporta experiencia y presencia en el área para pelar un puesto a David Flakus y Juanto Ortuño.
Los resultados de la preparación han reforzado las buenas sensaciones. Después de comenzar con una derrota frente al Port Vale inglés, el equipo fue creciendo hasta cerrar la pretemporada con tres victorias y un empate. Entre los marcadores más significativos aparecen el triunfo por 2-1 ante el Eldense y el empate a uno contra el Albacete, dos rivales de superior categoría. El Real Murcia, además, logró repartir sus goles entre jugadores de perfiles muy diferentes pese a no disponer con normalidad de sus delanteros centros.
Ahora llega el momento de competir. El conjunto grana recibe al Mazarrón, mañana a las 21:00 en Nueva Condomina, en los cuartos de final de la Copa Federación autonómica. No se trata de un simple encuentro de preparación. La competición ofrece una vía de acceso a la Copa del Rey y obliga al Murcia a responder desde el primer día, aunque todavía falten dos semanas para el comienzo liguero ante el Hércules.
El estreno permitirá comprobar cuánto ha avanzado el equipo de Sergi Guilló y qué piezas están preparadas para asumir responsabilidades. La plantilla transmite equilibrio, ofrece alternativas en prácticamente todas las posiciones y ha dejado señales esperanzadoras frente a rivales exigentes. Falta solamente ese último movimiento: un mediocentro defensivo joven, competitivo y con margen de crecimiento. La guinda de un pastel construido con premura, pero también con una idea reconocible.
Guilló recupera a Flakus para la recta final de la preparación
La mejor noticia de los últimos entrenamientos tiene como protagonista a David Flakus. El delantero esloveno, fichaje estratégico del club la pasada campaña y que debe ser clave también este curso, ya trabaja con normalidad junto al resto de sus compañeros después de superar los problemas en el tobillo que venía arrastrando desde febrero. El atacante forzó durante el tramo final de la pasada temporada y la articulación terminó presentando líquido e irritación en ligamentos y cartílago, circunstancia que obligó a extremar la prudencia durante el verano. Incluso recibió en su país un tratamiento con plasma rico en plaquetas antes de iniciar la fase definitiva de su recuperación.
Flakus no estará ante el Mazarrón, salvo sorpresa, ya que el cuerpo técnico considera prematuro utilizarlo en el primer partido oficial. No obstante, su evolución abre la puerta a que pueda participar durante esta Copa Federación si el Murcia supera la eliminatoria. El objetivo de Sergi Guilló y del propio futbolista es que esté disponible para una hipotética semifinal del miércoles frente al vencedor del duelo entre el UCAM Murcia y el Alcantarilla. Su vuelta supone recuperar a un delantero llamado a marcar diferencias y que ha anotado 18 goles desde su llegada al conjunto murcianista.
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