Un mediocentro, la guinda del pastel que busca el Real Murcia

El Real Murcia ha llegado al primer compromiso oficial de la temporada con prácticamente todos los deberes hechos. A 24 horas de medirse al Mazarrón en los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación, la dirección deportiva grana solamente mantiene abierta una carpeta: la contratación de un mediocentro defensivo sub-23 que complete una plantilla diseñada para aspirar a todo en Primera Federación.

La salida de Sekou Djanbou ha permitido aclarar definitivamente el escenario. La marcha del joven centrocampista era una decisión tomada desde el comienzo del verano, aunque su resolución se ha demorado durante julio y buena parte de agosto. El Racing de Ferrol terminó incorporándolo mediante un traspaso sin coste después de una campaña en la que acumuló 26 encuentros de Primera Federación, 18 como titular. Su adiós deja libre el espacio que el Murcia pretende cubrir antes de dar por concluido el mercado.

La condición que marca la búsqueda es muy concreta. El futbolista elegido no puede ocupar ficha sénior, por lo que deberá tener edad sub-23. A partir de ahí, el club grana no quiere precipitarse ni contratar por el simple hecho de llenar la última plaza disponible. Manolo Sánchez Breis y su equipo rastrean el mercado en busca de un pivote joven, pero preparado para ofrecer soluciones inmediatas, elevar la competencia y convertirse en una alternativa real.

Sekou pelea un balón durante el partido de este sábado en Antequera. / LOF

No se busca, por tanto, un jugador de relleno. El Real Murcia quiere encontrar una pieza capaz de sostener al equipo por delante de los centrales, mejorar su capacidad en los duelos y aportar equilibrio cuando el partido exija protegerse. También se valora que tenga condiciones para iniciar el juego y que pueda adaptarse a distintos dibujos..

En esa posición el entrenador cuenta actualmente con Óscar Gil, uno de los futbolistas llamados a asumir peso en el centro del campo. Javi Mier también puede desenvolverse en esa demarcación, aunque sus condiciones le permiten ocupar otros espacios en la medular. La llegada de otro pivote ampliaría las posibilidades del técnico y evitaría que una lesión, una sanción o una bajada de rendimiento condicionaran en exceso una zona decisiva.

Sekou, en el partido Algeciras-Real Murcia de la primera vuelta en el Nuevo Mirador. / | EUROPA SUR

La cantera constituye otra de las vías que el Real Murcia quiere mantener abierta. Alonso Yoldi ha ofrecido argumentos para ser útil durante la temporada y aparece como una opción a tener en cuenta. La pretemporada ha servido para comprobar que Guilló no teme recurrir a los jóvenes si su rendimiento lo justifica. Sin embargo, confiar en la progresión de Yoldi no resulta incompatible con añadir al plantel un mediocentro sub-23 que pueda competir desde el primer momento. El objetivo es disponer de más recursos, no cerrar el camino a los jugadores formados en casa.

La planificación del Real Murcia ha avanzado a un ritmo muy superior al de otros veranos. El club ha renovado buena parte de su estructura deportiva y ha añadido experiencia, juventud y competencia en todas las líneas. La portería quedó reforzada con Dani Jiménez; la defensa ganó alternativas con futbolistas como Mounir Errehaly, Joan Rojas y Víctor Olmedo; y la zona de creación recibió, entre otros, a Chema Núñez, un jugador con capacidad para asumir protagonismo con el balón.

La parcela ofensiva también ha sufrido una profunda transformación. El regreso de Joel Jorquera, ahora en propiedad tras su buen rendimiento como cedido, recuperó a un extremo que ya conoce el club y que terminó el pasado curso con cinco goles y una asistencia en 18 partidos. A esa incorporación se sumó la llegada de Álvaro Giménez, delantero con una larga trayectoria en el fútbol profesional y 28 tantos durante sus tres campañas en el Racing de Ferrol. Su fichaje aporta experiencia y presencia en el área para pelar un puesto a David Flakus y Juanto Ortuño.

Sánchez Breis, Álvaro Giménez y Pedro León durante la presentación del delantero. / Prensa Real Murcia

Los resultados de la preparación han reforzado las buenas sensaciones. Después de comenzar con una derrota frente al Port Vale inglés, el equipo fue creciendo hasta cerrar la pretemporada con tres victorias y un empate. Entre los marcadores más significativos aparecen el triunfo por 2-1 ante el Eldense y el empate a uno contra el Albacete, dos rivales de superior categoría. El Real Murcia, además, logró repartir sus goles entre jugadores de perfiles muy diferentes pese a no disponer con normalidad de sus delanteros centros.

Ahora llega el momento de competir. El conjunto grana recibe al Mazarrón, mañana a las 21:00 en Nueva Condomina, en los cuartos de final de la Copa Federación autonómica. No se trata de un simple encuentro de preparación. La competición ofrece una vía de acceso a la Copa del Rey y obliga al Murcia a responder desde el primer día, aunque todavía falten dos semanas para el comienzo liguero ante el Hércules.

El estreno permitirá comprobar cuánto ha avanzado el equipo de Sergi Guilló y qué piezas están preparadas para asumir responsabilidades. La plantilla transmite equilibrio, ofrece alternativas en prácticamente todas las posiciones y ha dejado señales esperanzadoras frente a rivales exigentes. Falta solamente ese último movimiento: un mediocentro defensivo joven, competitivo y con margen de crecimiento. La guinda de un pastel construido con premura, pero también con una idea reconocible.