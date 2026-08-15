Así es el Mazarrón FC, rival del Real Murcia en la Copa Federación

El Real Murcia se encontrará mañana a las 21:00 en la Copa Federación con un Mazarrón que no esconde sus aspiraciones. El conjunto mazarronero afronta la temporada más ambiciosa de los últimos años y se ha marcado como gran objetivo conseguir el ascenso a Segunda Federación.

El proyecto ha ido creciendo de manera progresiva durante las dos últimas campañas. Primero llegó el ascenso y, posteriormente, la clasificación para el play off durante el pasado curso. Dos pasos importantes que han llevado a la entidad a elevar ahora el listón y construir una plantilla preparada para competir por las primeras posiciones.

El Mazarrón ha trasladado esa ambición al mercado. Una de sus incorporaciones más destacadas ha sido la de Simón Ballester, aunque no es el único refuerzo importante. También han llegado Ángel y Xavi Pons, ambos procedentes del Cieza, además de Feli, que la pasada temporada militó en el Molinense.

La continuidad de buena parte del bloque constituye otro de los pilares del proyecto. El club ha conseguido renovar a futbolistas importantes como el capitán Taborda, David Valdeolivas, David Jiménez y Arturo. También seguirá al frente del equipo Keni, el técnico encargado de dirigir una plantilla en la que se combinan experiencia, conocimiento de la categoría e ilusión.

El discurso dentro de la entidad es claro y directo. El Mazarrón no tiene complejos a la hora de reconocer que su propósito es ascender. El equipo ha sido confeccionado para dar un paso más después de dos temporadas de crecimiento y considera que cuenta con argumentos suficientes para pelear por el salto a Segunda Federación.

Antes de iniciar su camino en la competición liguera, el conjunto mazarronero tendrá una exigente prueba ante el Real Murcia. El encuentro de la Copa Federación permitirá comprobar el nivel de un rival veterano, competitivo y especialmente motivado ante la oportunidad de medirse al cuadro grana.