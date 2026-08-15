Atletismo
Manu Bermúdez: "He estado muy lejos del estado de forma que traía"
El ciezano, decimoséptimo, vive la cruz por culpa de problemas estomacales
El ciezano Manu Bermúdez llegó a Birmingham después de una buena temporada. Fue el mejor español en la Copa del Mundo de Brasilia, donde acabó duodécimo, y hace justo un año acabó decimotercero en el Mundial. En plena madurez deportiva a sus 28 años de edad, sus expectativas estaban en acabar al menos entre los ocho primeros después de ese cuarto puesto en Munich 2022. Pero si Miguel Ángel López vivió la cara del deporte, Bermúdez sufrió la cruz. Hasta en dos ocasiones se tuvo que parar en uno de los baños portátiles instalados a lo largo del circuito. El estómago le jugó una muy mala pasada. Pese a las circunstancias, acabó decimoséptimo con un tiempo de 3h.10:38, su mejor marca personal.
«He estado muy lejos del estado de forma que traía», se lamentaba en línea de meta en declaraciones a Teledeporte. «Me he encontrado muy bien al principio de carrera, con un ritmo controlado en un grupito hasta media maratón, pero he tenido que parar dos veces en el baño y he perdido un minuto y medio entre que entraba y salía, perdiendo también el ritmo del grupo y viéndome obligado a remontar. No sé si ha sido por las sales o el desayuno, la realidad es que no lo sé. Después, al pasar el kilómetro 32, aproximadamente, las piernas han empezado a fallar y las cuestas me han matado mucho. No tiene excusa ninguna porque venía en un estado de forma para hacerlo mucho mejor, pero unas veces sale y otras no, y ahora toca hacer autocrítica para ver en qué he fallado y en qué tengo que mejorar», añadió.
Visiblemente resignado, Manu Bermúdez quiso pasar página rápidamente: «Esta vez no ha podido ser, pero el año que viene toca recomponerse porque tenemos Campeonato del Mundo y Copa de Europa. Estoy contento con la temporada que he hecho, aunque no como ha terminado, pero espero estar bastante mejor el año que viene», declaró.
El ciezano tuvo palabras de elogio para todo el equipo español, que le arropó a su llegada a meta, y también para Miguel Ángel López, compañero de entrenamientos. «Lo que caracteriza al equipo de marcha español es que aquí no competimos individualmente, sino que lo hacemos como equipo. Estoy muy contento por cómo lo han hecho ellos, pero sobre todo por Miguel Ángel López, que da igual los años que pasen que siempre está ahí dando caña. España tiene un equipazo; lo tiene por delante, lo trae por detrás con los chavales que vienen tirando fuerte, y ahí están los resultados en los campeonatos inferiores», concluyó.
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