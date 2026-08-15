Fútbol sala
El Jimbee Cartagena cae por la mínima en su primer examen
Los de Duda no pueden contra un Barça más acertado y tendrán que pelear por el tercer puesto
El Jimbee Cartagena Costa Cálida inició la pretemporada con una ajustada derrota ante el Barça (3-2) en la primera semifinal del Torneo Internacional Mucho Más, disputada en el pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. El equipo cartagenero, todavía en plena fase de preparación, compitió hasta el último segundo ante uno de los grandes del fútbol sala nacional.
El encuentro comenzó cuesta arriba para los de Duda. Pito adelantó al conjunto azulgrana cuando apenas habían transcurrido 25 segundos, aunque el Jimbee se rehízo y encontró el empate en el minuto 17 por medio de Osamanmusa. La igualdad duró muy poco: Eric Martel respondió en ese mismo minuto tras un saque de esquina y permitió al Barça llegar al descanso con ventaja (2-1).
Catela amplió la diferencia en el minuto 25 y obligó al cuadro cartagenero a remar de nuevo. El Jimbee no bajó los brazos y recurrió al portero-jugador en el tramo final. Motta recortó distancias en la última acción, pero ya no hubo tiempo para completar la remontada.
La cita permitió a Duda repartir minutos, probar a varios jóvenes y dar rodaje a Agustín Plaza, único fichaje de un bloque continuista que comenzó a entrenarse el 3 de agosto. El Jimbee disputará este domingo, a las 11:00, el encuentro por el tercer puesto ante el Anderlecht, derrotado por el Viña Albali Valdepeñas en la tanda de penaltis.
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