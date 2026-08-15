El FC Cartagena debe cambiar las pruebas por certezas

Al FC Cartagena se le acaba el tiempo de las pruebas. El conjunto albinegro entrará el lunes en su penúltima semana de preparación con dos amistosos por delante y la necesidad de acelerar la construcción del equipo que pretende Íñigo Vélez. La Liga comenzará el sábado 29 de agosto en el Nuevo Mirador de Algeciras y, aunque todavía quedarán días de trabajo, el margen para corregir errores y recuperar a futbolistas importantes se reduce y viendo la pretemporada hasta el momento, el margen de mejora es evidente.

El cuadro portuario se medirá el miércoles al Elche Ilicitano, a las 10:00 en Pinatar Arena, antes de cerrar la pretemporada con la disputa del Carabela de Plata frente a la Deportiva Minera. Este último encuentro, pendiente todavía de confirmación oficial, está previsto en el estadio Cartagonova para el día 23. Dos citas que, por las circunstancias que han acompañado al equipo durante el verano, han adquirido una relevancia superior a la habitual.

Íñigo Vélez no ha podido completar la preparación que había diseñado. Las ausencias de Iban Ribeiro y Raúl Dacosta han reducido considerablemente sus alternativas en ataque, precisamente una de las líneas que más cambios ha experimentado durante el mercado. Los dos están llamados a ofrecer velocidad, desmarque y desequilibrio, pero sus problemas físicos les han impedido participar con normalidad en los entrenamientos y acumular los minutos necesarios para interiorizar los mecanismos del técnico vasco.

Íñigo Vélez durante una amistoso de la preparación del Cartagena. / Prensa FC Cartagena

A estas bajas se añadió el contratiempo más preocupante de la pretemporada. Jean Jules regresó de Camerún afectado por malaria y tuvo que permanecer hospitalizado en La Arrixaca. El centrocampista ha evolucionado favorablemente y ha dejado atrás la fase más delicada, aunque su incorporación al trabajo deberá realizarse de manera progresiva y siempre atendiendo a la valoración de los servicios médicos. Su ausencia ha sido especialmente sensible porque se trata de un futbolista llamado a equilibrar al equipo.

Por eso los dos últimos encuentros no servirán únicamente para repartir minutos. El cuerpo técnico necesita comenzar a reducir las rotaciones, acercarse a un once reconocible y comprobar qué jugadores están preparados para iniciar la competición. También será el momento de ensayar situaciones más próximas a las de un partido oficial: la presión tras pérdida, la defensa de las transiciones, la salida desde campo propio y la ocupación del área contraria.

Los jugadores del FC Cartagena celebran uno de los goles al Orihuela. / Iván Urquízar

Hasta ahora, la pretemporada ha dejado conclusiones todavía provisionales. El empate frente al filial del Brighton mostró a un Cartagena ordenado y capaz de mandar durante muchos minutos, pero también evidenció dificultades para cerrar los partidos. En Yecla, ante el Yeclano Deportivo, el marcador no pasó del 0-0, mientras que la derrota por 3-0 frente al Eldense recordó que cualquier desajuste defensivo se paga ante rivales de mayor categoría. La victoria por 3-0 contra el Orihuela, la primera del verano, permitió recuperar confianza. Boston Billups abrió el marcador, Marcelo Dos Santos amplió la ventaja desde el punto de penalti y Nenad Krivokapic completó el resultado en el tramo final. Más allá del marcador, el equipo ofreció una versión más vertical y eficaz. Ese encuentro también confirmó que los jóvenes pueden tener un papel relevante en una plantilla que todavía está terminando de definirse.

El encuentro ante el Ilicitano permitirá comprobar la capacidad del Cartagena para asumir la iniciativa frente a un adversario joven, dinámico y técnicamente atrevido. El Carabela, además de recuperar el contacto con la afición en el Cartagonova, tendrá un valor diferente. Al ser la última prueba, deberá parecerse mucho más al estreno de Algeciras que a un amistoso convencional.

El resultado seguirá siendo secundario, pero las sensaciones ya no lo serán. Vélez necesita recuperar efectivos, consolidar asociaciones y encontrar un bloque fiable. Cuando el balón eche a rodar en el Nuevo Mirador ya no habrá espacio para experimentos. El Cartagena entra en la fase de la pretemporada en la que debe dejar de probar para empezar a competir.