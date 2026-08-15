La experiencia de Miguel Ángel López y la resistencia de Manuel Bermúdez desafían a Europa

Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez serán durante la jornada de hoy las dos bazas de la Región de Murcia para intentar conquistar una medalla en el Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham. Los dos marchadores afrontarán, desde las 8.30 horas (Teledeporte y RTVE Play), la prueba de maratón de marcha después de que Mariano García, el otro representante murciano presente en el Europeo, no consiguiera clasificarse para la final de los 1.500 metros.

La prueba supondrá además el estreno de Miguel Ángel López en los 42 kilómetros. El atleta murciano, que a sus 38 años ejerce como capitán de la selección española, afronta una nueva distancia después de una trayectoria en la que ha sido campeón del mundo de 20 kilómetros en 2015 y campeón de Europa tanto en los 20 kilómetros, en 2014, como en los 35, en 2022.

López llegará a Birmingham sin una marca previa en la maratón, pero respaldado por su amplia experiencia en las distancias largas. El murciano considera que una carrera con un ritmo medio-alto desde el inicio podría favorecerle y sitúa aproximadamente a partir del kilómetro 30 el momento en el que comenzará la verdadera lucha por las medallas.

La incógnita estará precisamente en comprobar cómo responde su cuerpo a una distancia que nunca ha disputado en competición. Sin embargo, cuenta con el bagaje de haber afrontado numerosas pruebas de 50 y 35 kilómetros y con una experiencia internacional que puede resultar determinante cuando la carrera entre en su fase decisiva.

El atleta Miguel Ángel López Nicolás entrenando en Font Romeu. / L.O.

«Yo aspiro a lo máximo, pero al final la carrera te pone en tu sitio», reconocía Súper López a una entrevista a este diario, que afronta el campeonato consciente de que se encuentra ya en la recta final de su carrera. Una medalla tendría para él un significado especial después de varios campeonatos internacionales sin subir al podio y supondría añadir un nuevo éxito europeo en una tercera distancia diferente.

Junto a él estará Manuel Bermúdez. El atleta de Cieza ya conoce la maratón y llega con una mejor marca acreditada de 3 horas, 13 minutos y 10 segundos. Esta temporada fue subcampeón de España y terminó duodécimo en la Copa del Mundo de Brasil, donde fue además el mejor representante español.

Su preparación tampoco ha sido completamente limpia. Bermúdez sufrió en diciembre una lesión en el tendón rotuliano que le condicionó durante dos meses y que le impidió llegar en plenitud al Campeonato de España de Cieza, donde pese a todo logró la medalla de plata. Ya recuperado, ofreció mejores sensaciones en la Copa del Mundo de Brasil y desde entonces ha completado su preparación con concentraciones en Sierra Nevada y Font Romeu.

Bermúdez, cuarto en el Europeo de Múnich de 2022 en la distancia larga, fija inicialmente su objetivo en entrar entre los ocho primeros, aunque no renuncia a involucrarse en la pelea por las medallas. «Si no arriesgo aquí, no voy a arriesgar en ninguna otra prueba», aseguraba el ciezano a este diario hace unos días, que pretende mantenerse cerca del grupo delantero siempre que el ritmo inicial no resulte excesivamente alto.

Su intención es acercarse a las 3 horas y 7 minutos para aprovechar una de sus principales características, como es su resistencia en los últimos kilómetros. Bermúdez se define como un marchador al que le favorecen las distancias largas y considera que entre los kilómetros 33 y 35 puede comenzar a decidirse definitivamente la competición.

El atleta Manuel Bermúdez entrenando en Font Romeu. / L.O.

El ciezano sabe, además, que deberá encontrar un equilibrio entre la ambición y la prudencia. Su perfil de marchador ‘diésel’ hace que acostumbre a rendir mejor a medida que pasan los kilómetros, pero el alto nivel de la prueba le obligará a no perder demasiado terreno en la primera mitad si quiere llegar con opciones al tramo decisivo.

La oposición será importante. Entre los principales nombres aparece el italiano Massimo Stano, campeón olímpico en Tokio 2020 y mundial en Eugene 2022, que acredita 3 horas, 07 minutos y 3 8 segundos. También figuran entre los aspirantes los alemanes Karl Junghannb y Christopher Linke, el francés Aurélien Quinion y el húngaro Bence Venyercsán, que parte con la mejor marca entre los inscritos gracias a sus 3 horas, 3 minutos y 45 segundos.

El nivel de participación hace que ambos murcianos afronten la prueba sin situarse entre los principales favoritos por marcas, pero con argumentos para intentar acercarse a las posiciones delanteras. López aporta la experiencia de una carrera repleta de grandes campeonatos, mientras que Bermúdez llega en uno de los mejores momentos de madurez deportiva de su trayectoria.

Mariano García, Manuel Bermúdez y Miguel Ángel López Nicolás / L.O.

Los dos coinciden, además, en que el último tercio de la prueba marcará las diferencias. López sitúa a partir del kilómetro 30 el inicio de la verdadera selección y Bermúdez retrasa ese punto hasta los kilómetros 33 o 35, cuando considera que se empezará a comprobar quién ha sabido administrar mejor sus fuerzas. Birmingham ofrecerá así una última oportunidad para que el atletismo murciano salga del Europeo con una medalla.