ElPozo Murcia empata en su primer partido de pretemporada

ElPozo Murcia Costa Cálida FS empató (2-2) ante Servigroup Peñíscola en el primer amistoso de la pretemporada 2026-2027, un encuentro que sirvió al conjunto dirigido por Josan González para sumar los primeros minutos de competición de la fase de preparación.

Tras una primera parte igualada y sin goles, en la segunda los locales se adelantaron por medio de Carlos Sanz tras una recuperación en media pista. La reacción de ElPozo fue inmediata y, apenas un minuto después, el brasileño Dener estableció el 1-1 con una gran definición ante Álex.

Los murcianos dieron la vuelta al marcador con el 1-2 de Ricardinho tras un saque de esquina. Con ventaja en el marcador, ElPozo dispuso de varias ocasiones para ampliar distancias, especialmente por medio de Gadeia y Santa Cruz.

Superado el ecuador de la segunda parte, Juanjo respondió bajo palos con dos paradas consecutivas para mantener la ventaja, mientras que Gadeia estuvo muy cerca de hacer el tercero con un remate que se estrelló en el palo.

A seis minutos para el final, Pablo Muñoz aprovechó su oportunidad para establecer el 2-2. En los últimos compases, Josan González apostó por el juego de cinco en busca de la victoria. Ambos equipos tuvieron opciones para romper el empate y, por parte de ElPozo, Bebe, al segundo palo, y posteriormente Ricardinho, estuvieron cerca de conseguir el tercer tanto.

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Finalmente, el marcador no se movió y ElPozo Murcia cerró con empate (2-2) su primer amistoso de la pretemporada.