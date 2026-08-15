El Águilas gana al Lorca por la mínima un Trofeo Playa y Sol con apagón

El Águilas FC se hizo con la victoria ante el Lorca Deportiva (1-0) en un Trofeo Playa y Sol accidentado, donde el partido estuvo detenido durante media hora por un apagón de las torres de iluminación, gracias a un tanto de Javi Castedo a los 32 minutos de juego.

Tres minutos necesitó el Águilas FC para disponer de la primera ocasión, pero Gonzalo Serrano cruzó en exceso el balón. Los costeros tenían la posesión del balón y llegaban con peligro por las bandas, mientras que el equipo de la Ciudad del Sol tan solo se acercaba a la portería de Iván Martínez a balón parado.

Merchán ponía a prueba al portero del Lorca Deportiva, el aguileño Vassi, quien detuvo un balón que buscaba la portería. Serpeta también obligó a Vassi a evitar el gol local, tras robarle el balón a Asier Pérez dentro del área y quedarse solo con el cancerbero visitante. Antes de llegar a la media hora se producía un contratiempo para los costeros: el delantero Gonzalo Serrano se lesionó y entró Fromsa, pasando a jugar con tres centrales. Justo con el cambio llegó el gol local, en una jugada por la banda derecha de Serpeta, quien sirvió a Javi Castedo para batir a Vassi.

Ficha técnica Águilas FC: Iván Martínez (Salcedo, 46), Johan Terranova (Marti, 75), Javi Castedo, Antonio Sánchez (Adri Pérez, 60), Revuelta (Alonso, 75’), Merchán (Héctor Martínez, 60), Mario Abenza (Carrillo, 60), Yasser (Adri Heredia, 60), Serpeta (Seyram, 68), Javi Castedo (Emilio de Teresa, 75), Lobede (José Mas, 60) y Gonzalo Serrano (Fromsa, 30). Lorca Deportiva: Vassi, Alain, Asier (Simón, 86), Pérez, Dani García, Carmona (Sola, 46), Cagigal (Kike Carrasco, 46), Mateo Enríquez, Javi Pedrosa (Álex Peque, 46), Chus Ruiz (Chesco, 75), Talaverón (Sergi Monteverde, 46) y Naranjo (Cellou, 86). Gol: 1-0. Min. 32: Javi Castedo. Arbitro: Campos Salinas. Amonestó a los locales Antonio Sánchez, Merchán y José Mas, y expulso a Héctor Martínez con doble amarilla; y a los visitantes Cagigal, Alain y Chus Ruiz. Campo: Centenario El Rubial. 2.800 aficionados en las gradas.

En la segunda parte, el entrenador visitante, Sebas López, realizó cuatro cambios, dando otro sentido al juego de su equipo, que empezó a llegar con más frecuencia y peligro. Dani García pudo empatar el partido, pero la superioridad se acabó al cuarto de hora.

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Carrillo, a balón parado, ajustó el esférico a la escuadra en la primera ocasión de la segunda parte de los costeros, momento en el que se apagaron los focos. Se reanudó el juego quedando 20 minutos. Se mantuvo la intensidad y en los últimos compases los visitantes pidieron penalti por una caída de Álex Peque en el área. Se quedaron los costeros con diez jugadores al ver Héctor la segunda cartulina amarilla a dos minutos para el final, pero el marcador ya no se movió en un torneo con más de cien años de historia.