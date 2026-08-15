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EUROPEOS DE BIRMINGHAM

Los dos 4x100 a la calle, Diame salva los muebles y María Vicente va octava

Los relevos cortos no entregaron el testigo en la última posta cuando estaban ambos muy cerca de la final

Entrega fallida de Lucía Carrillo a Maribel Pérez.

Entrega fallida de Lucía Carrillo a Maribel Pérez. / RFEA - SPORTMEDIA

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David Rubio

David Rubio

Barcelona

Tras la borrachera de medallas en la marcha con los oros de María Pérez y Paul McGrath, la plata de Miguel Ángel López y el bronce de Raquel González, España volvió a sus cuitas y a sus miserias en la pista en los Europeos de Birmingham con una pléyade de noticias negativas.

Lo peor fue lo del relevo corto femenino. La lesión de Esperança Cladera en las 'semis' de 200 catapultó a la primera posta a la joven catalana Ericka Badeau Maseras, con Jaël Bestué, Lucía Carrillo y Maribel Pérez en las posteriores. Es decir, un contratiempo en un equipo que lo tiene todo muy bien preparado.

España aseguró mucho en la primera entrega, la segunda estuvo casi (o del todo) fuera de zona y el testigo de Lucía Carrillo nunca llegó a cogerlo Maribel Pérez. Las quintas clasificadas en los Mundiales de Eugene'22 y Tokio'25 cayeron eliminadas de manera triste. Una pena. No hay que ser tan duros. Este 4x100 ha dado mucho al atletismo español y lo seguirá haciendo.

Guillem Crespí no pudo coger el testigo de manos de Andoni Calbano

Guillem Crespí no pudo coger el testigo de manos de Andoni Calbano / RFEA - SPORTMEDIA

Con Jorge Hernández, Abel Jordán, Andoni Calbano y el catalán Guillem Crespí, España estaba realizando una gran carrera hasta que la última entrega se quedó en el limbo al igual que en el relevo femenino. Al final, el estar a tope para los World Relays de Gaborone ha pasado factura, aunque con los mimbres que hay, la única receta es arriesgar y a veces no salen las cosas.

España presentaba tres opciones a todo en la longitud y estuvo a punto de quedarse sin ninguna en la final. La valenciana Fátima Diame, bronce en los dos últimos Mundiales bajo techo, empezó con 6,44, hizo un nulo en el segundo y se fue a unos 6,65 metros en el tercero que la hicieron sufrir hasta el final para clasificarse con la undécima marca de las 12 finalistas.

Fátima Diame, a la final sobre la bocina

Fátima Diame, a la final sobre la bocina / RFEA - SPORTMEDIA

Tras su rotura del tendón de Aquiles, Tessy Ebosele se quedó en 6,54 (a siete centímetros de la final) y la azulgrana Carmen Rosales, en 6,38. La alemana Malaika Mihambo, una de las grandes favoritas, estaba fuera antes de la tercera ronda y se fue a 7,10 metros, seguida por la lusa Agate de Sousa (7,00), la italiana Larisa Iapichino (6,94) y la británica Jazmin Sawyers (6,90).

La catalana María Vicente sacó a relucir su carácter competitivo y está muy cerca de batir su récord de España, con 6,42 en longitud tras cambiar en junio el pie de batida, lanzó la jabalina a 44,02 en el tercer tiro y es octava con 5.477 puntos a falta del 800. Con 5.477 puntos, está a 826 de su récord nacional y tendría que bajar de 2:19.70. Además, luchará por ser finalista.

María Vicente está compitiendo de maravilla

María Vicente está compitiendo de maravilla / RFEA - SPORTMEDIA

Por su parte, Sofía Cosculluela sigue acusando la dureza de una intensísima temporada en la que hizo historia al proclamarse campeona de la NCAA y es decimoctava con 5.192. Tras colgarse el oro de la Commonwealth, la supercompetitiva irlandesa Kate O'Connor manda con 5.812 puntos, seguida por las neerlandesas Emma Oosterwegel (5.761) y Sofie Dokter (5.741).

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Tras la escabechina en el 'milqui' masculino, España no tenía representantes en mujeres. La británica Georgia Hunter-Bell ganó la primera carrera con 4:08.97, la lusa Salomé Afonso fue tercera (4:10.07) y su compatriota Patricia Silva (hija del gran Rui Silva) venció en la segunda (4:08.10). La emblemática multicampeona escocesa Laura Muir fue eliminada.

Fuente: Sport

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