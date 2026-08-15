Como hace 125 años, esta tarde vuelven a enfrentarse Águilas FC y Lorca Deportiva en el Playa y Sol

Esta tarde (Centenario El Rubial, 20:00) será la quinta vez en un año que se enfrentan el Águilas FC y el Lorca Deportiva, dos en liga con victoria de los costeros, una reciente en el Trofeo Manny Pelegrín que ganó el equipo de la Ciudad del Sol en los penaltis, y la que hace justo un año que se repite esta tarde, el Trofeo Playa y Sol, que hace 365 días lo ganaron los costeros a los penaltis. Sin duda, es la cita veraniega con más esencia futbolística, la más antigua del fútbol español; como hace ahora 125 años, fue en 1901 cuando se enfrentaron los primeros equipos de Lorca y Águilas, creando desde entonces una historia de rivalidad deportiva, sobre todo en esta cita del 15 de agosto, que para las aficiones es posiblemente el partido más importante del año.

Es un partido especial en el que, a pesar de ser en pretemporada y los entrenadores buscarán presentar un equipo de garantías, sin correr riesgo, seguro que la dinámica de la cita y el ambiente de las aficiones, llevarán a los dos equipos a buscar una victoria que podrán recordar al rival hasta el próximo año.

Un momento del último enfrentamiento entre el Águilas FC y el Lorca Deportiva. / Águilas FC

Para Adrián Hernández, entrenador costero, será su segundo Playa y Sol, del que se quedó sorprendido el pasado año, de ahí que reconozca que “intentaremos hacer un partido más competitivo de los que hemos hecho esta pretemporada” añadiendo que "sabemos de la ilusión que le hace a la afición, por lo que intentaremos que el Playa y Sol se quede en casa”. Para ello puede presentar un equipo con diferentes variantes, Salcedo apunta a la portería, Johan Terranova, Antonio Sánchez, Fromsa y Héctor Martínez en defensa; con Mario Abenza, Yasser y Adri Pérez en la medular, Josema Raigal y Serpeta en los extremos, quedando Castedo de enganche y Gonzalo Serrano como referencia en ataque.

Un partido que será especial para los defensas Fromsa y Heredia, que el pasado año defendieron la camiseta del Lorca Deportiva, al igual que para Javi Pedrosa, que fue uno de los héroes del ascenso y que en esta ocasión defenderá los colores del equipo lorquino. Quien sí tiene experiencia en esta cita centenaria, además del entrenador del Lorca Deportiva, el aguileño Sebas López, que la ha jugado en todas las facetas y con los dos equipos, es el capitán del Águilas FC, Mario Abenza, quien esta tarde jugará su cuarto Playa y Sol.