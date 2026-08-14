Real Murcia: Jorge Sánchez, la fidelidad grana forjada en la cantera

Jorge Sánchez llegó al Real Murcia cuando tenía siete años. Quince después, sigue aquí. Un tiempo que le ha servido para crecer, cambiar de categoría, dejar atrás una camiseta pequeña y acabar vistiendo la del primer equipo. Una fidelidad forjada en la cantera grana y que, tras despertar el interés de varios equipos este mismo verano, ha refrendado con su renovación antes de afrontar una de las temporadas más importantes por el doble rol que le tocará desempeñar.

«Siento que he sido muy constante todos estos años. A los chavales lo único que les puedo decir es que disfruten jugando porque, al final, las estapas que vas quemando son para coger experiencia y para poder soltarte como futbolista. Las oportunidades acaban llegando, y cuando más preparados estén para ellas, más fácil será conseguir lo que quieren», expresaba el central en los medios oficiales del club tras anunciarse su renovación.

Unas declaraciones que evidencia su madurez con apenas 22 años. Palabras más cercanas a las de un capitán, a la de un futbolista que con su juventud ya sabe lo que es portar el brazalete de una entidad centenaria. Lo llevó el pasado miércoles en el Artés Carrasco, en el amistoso ante el Lorca Deportiva, al partir desde el once inicial. Y también hace unos meses, cuando a finales de noviembre, en su debut con el primer equipo en Primera Federación en un Real Murcia mermado por las bajas en la defensa, irrumpió en el primer equipo como un soplo de aire fresco bajo las órdenes de Adrián Colunga.

Jorge Sánchez, central del Real Murcia, tras su renovación con el Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Una personalidad que empezó a construirse desde las bases del Real Murcia, cuando en 2011, de la mano de Juan Baldó, Enrique Ferrer y Paco Lázaro fueron quienes le captaron para que formara parte de los chupetas y prebenjamines de las bases por aquella época. En la temporada 2020-2021 empezó a jugar con el Juvenil de División de Honor, y ya en la 2023-2024 se asentó como jugador del Imperial.

Un Real Murcia Imperial en el que Jorge Sánchez volverá a ser el mejor el ejemplo en el que mirarse. Por lo que es capaz de transmitir sobre el terreno de juego y también fuera de él, demostrando su fidelidad al Real Murcia y aceptando uno de los roles más importantes durante el próximo curso.

Una veintena de partidos

Y es que Jorge Sánchez estará a caballo entre el primer equipo y un filial que esta campaña competirá en Segunda Federación. El salto de categoría del Imperial hará que su papel como bisagra entre ambos conjuntos pueda ser todavía más trascendente durante el año. La pasada temporada supuso su estreno con el primer equipo, disputando 19 encuentros oficiales, 17 de Liga y dos de Copa.

Jorge Sánchez, central del Real Murcia, pidiendo perdón a la grada tras anotar su primer gol con el primer equipo. / Israel Sánchez

Casi una veintena de partidos con el primer equipo en el que consiguió anotar un gol. Su primer gesto de celebración fue el de pedir perdón a la grada, por un error anterior que provocaba que el Antequera se adelantase en Nueva Condomina. Una reacción que dice mucho de este joven central, de su madurez y de una personalidad impropia de su edad. De esos futbolistas que parecen estar hechos de otra pasta, capaces de asumir el error, levantarse y volver a ponerse al servicio del equipo.

Seguir en casa

«Significa seguir en casa, seguir defendiendo esta camiseta que ya siento casi como mía. Estoy muy contento por la confianza y por seguir creciendo en el Real Murcia», dijo en los medios oficiales del club y añadió que «la temporada pasad fue muy completa, estoy muy agradecido por todo lo que conseguí con mis compañeros del Imperial y también por todas las oportunidades que tuve con el primer equipo».

Junto al central Héctor Pérez, que esta campaña contará con ficha del primer equipo, el joven murciano formó una buena dupla en el centro de la zaga tanto del primer equipo como de un filial que acabó logrando el ascenso. «Tanto Héctor como yo somos dos jugadores que tenemos mucha confianza en nosotros mismo, y también el club depositó mucha confianza en nosotros en este caso. Somos muy ambiciosos de cara a este año y tenemos muchas ganas de aportar en todo lo que nos pidan, así que ojalá que salga todo perfecto».