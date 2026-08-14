'Overbooking' en el extremo izquierdo del FC Cartagena

La rápida confección de la plantilla del FC Cartagena ha sorprendido gratamente a la parroquia albinegra. Tras el descenso y la convulsa temporada pasada en la que se unió un cambio de propiedad, un equipo nuevo por completo y todos los problemas de impagos, la solvencia de este mercado de verano es lo último que se esperaba en el Cartagonova. Sin embargo, no todo es perfecto en la buena confección de la plantilla cartagenera. Existe ‘overbooking’ en el extremo izquierdo y escasez de futbolistas en el derecho. Trabajo del entrenador.

Con la plantilla cerrada, en el FC Cartagena 'las cartas están echadas' para la temporada 2026-27, tal y como confirmó el director deportivo Javier Hernández en su perfil de la red social X. Tienen los albinegros dos porteros; seis centrales; cuatro laterales; cuatro mediocentros; tres mediapuntas; cinco extremos; y cuatro delanteros. Veintiocho futbolistas que se quedarán presumiblemente en veinticuatro con las salidas de Pablo Moya, Amet Gorça, Nenad Krivocapic y Caye Cancela. Debe aligerar un poco el grupo Hernández mediante acuerdos de cesión o ventas para cumplir con la petición numérica de Íñigo Vélez.

A simple vista, eso dejaría todas las posiciones bien cubiertas con varias opciones para atender circunstancias adversas. Ningún equipo está exento de expulsiones o lesiones. También se favorece la competencia interna. Vélez tendrá varios quebraderos de cabeza para escoger su once ideal, pero el más atascado lo tiene en las bandas del ataque. Cuatro extremos con varios comodines y un problema claro: el ‘overbooking’ en el ala izquierda.

Benito Ramírez, jugador del FC Cartagena, durante la preparación veraniega. / Iván Urquízar

En el costado zurdo contaba el entrenador albinegro con Benito Ramírez (zurdo) desde antes de que comenzara el club a moverse en el mercado. El grancanario renovó contrato el curso pasado y continúa llamado a marcar las diferencias debido a su experiencia y su indudable calidad. Su problema son las lesiones. Por eso reforzó la dirección deportiva el extremo zurdo.

El primero en unirse a Benito fue Abdel Lah (diestro). El exjugador del Melilla firmó a finales de junio para dar un paso más en su carrera. Todo el mundo entendió que el atacante venía a completar la zona izquierda del ataque, teoría que se vio reforzada cuando Rubén Richarte (zurdo) fichó días más tarde para un costado derecho vacío hasta ese momento.

Abdel-Lah, muy activo durante la primera mitad por banda derecha. / Iván Urquízar

Un único hueco libre

Con un único hueco libre en los extremos, en la derecha, el Cartagena siguió moviéndose en el mercado y convirtió en albinegro a Raúl Dacosta (diestro), quien parecía el último extremo del equipo. La sorpresa se constató cuando se comprobó que el orensano también tiene fuerte tendencia a la banda izquierda. Aunque Nenad Krivocapic (zurdo) habría podido formar pareja con Rubén Richarte en caso de dar la talla en la derecha, todo apunta a que el montenegrino saldrá cedido para ganar experiencia.

Así las cosas, se quedaría el Cartagena con cuatro extremos, tres de ellos por la izquierda -Benito, Abdel Lah y Dacosta- y sólo uno por la derecha -Richarte-. Esa descompensación lleva a pensar en reconversiones de posición que llevaría a cabo el técnico albinegro.

Ya prueba en los entrenamientos y partidos varias soluciones para la derecha. La más repetida es la de Abdel Lah por la derecha a pierna natural. Ya ha jugado en esa posición. Otro escenario posible lo ofrece la polivalencia de Toni Villa, quien probó en el último amistoso en esa banda. Incluso Boston Billups puede caer a la línea de cal. Lo más complicado parece el cambio de costado de Dacosta, más cerrado en su posición.

Toni Villa golpea el balón en una acción del encuentro frente al Ipswich Town. / Prensa FC Cartagena

Tiene Vélez algunos días más para encontrar la fórmula en los costados. Dependerá también del nivel físico que presenten en el primer partido sus hombres. Más tarde puede ir jugando el entrenador con diferentes posibilidades con el objetivo puesto en sacar el máximo rendimiento a su plantilla.