Mariano García, fuera de la final de 1.500 del Europeo de Birmingham

Mariano García, actual campeón del mundo de 1.500 metros lisos en pista cubierta, se quedó fuera de la final del Campeonato de Europa de Birmingham en su estreno en una gran competición al aire libre en la distancia. El fuentelamero acabó decimocuarto la serie 2, con un registro de 3:44.99, muy lejos de su mejor marca en una carrera que ganó el favorito, el británico Jake Wightman, con 3:41.57.

Tenía una serie muy dura el de Cuevas de Reyllo, que llegaba con la penúltima marca de todos los participantes y necesita acabar entre los seis primeros. Y Mariano no estuvo en esta ocasión con los mejores en ningún momento, salvo en el paso por el 800. Pero a partir de ahí, se quedó cortado del grupo.

De salida, La Moto cogió rápidamente la calle 1 y se puso a cola del grupo para evitar codazos en una carrera con dieciséis participantes. Tras el primer paso por meta, el murciano se abrió para mejorar su posición en una prueba lenta, pero al paso por los mil metros, cuando el ritmo se aceleró considerablemente y se quedó descolgado peligrosamente del grupo, perdiendo toda opciónde entrar en la final.

Mariano García, corriendo junto a Adrián Ben en el Europeo de Birmingham / Sportmedia/RFEA

Posteriormente, en Televisión Española, el atleta murciano explicó que "no tenía como fuerzas, se me han venido las piernas abajo y era imposible sacar al final lo que yo siempre saco", explicó, para añadir que "hemos estado aquí, lo siento por los compañeros que se han quedado en casa, pero esto es un aprendizaje para mí y para mis compañeres. Ahora a cerrar la temporada y a recuperarme bien del sóleo, pensando ya en el Campeonato de Europa del año que viene en pista cubierta, que se celebra en Valencia".

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El murciano también hizo referencia a esa lesión que sufrió en el mes de mayo que le ha lastrado durante todo el verano: "Cuando regresé tras sufrir la rotura del sóleo, tuve que ir a contrarreloj para estar aquí por puntos, pero en Birmimgham no hemos estado a la altura que se tiene que estar en un Europeo. No sé ni cómo he quedado ni la marca, pero eso da igual. En mayo, en vez de tirar la toalla e irme de vacaciones cuando me rompí el sóleo, no me fui de vacaciones y luché para estar aquí. No ha podido ser, pero seguro que volveremos", terminó diciendo el atleta, que mandó un saludo a su pueblo, Cuevas de Reyllo.