Mariano García, a por una final de 1.500 en el Europeo de Birmingham muy cara

Llegó la hora para Mariano García García en el Campeonato de Europa de Birmingham. Hoy, en torno a la una de la tarde, el de Cuevas de Reyllo luchará por estar entre los seis mejores en la segunda de las series de clasificación para la final de los 1.500 metros lisos. Estar el sábado por la noche en la lucha por las medallas está caro por el nivel de participantes. Y si nos atenemos exclusivamente a las marcas logradas durante 2026, el murciano no está entre los favoritos. Pero si entra en juego el gen competitivo del atleta de Fuente Álamo, es uno de los candidatos más firmes que existen.

La temporada al aire libre de ‘La Moto’ ha estado marcada por esa lesión en el sóleo que sufrió en el mes de mayo. Durante más de un mes estuvo sin competir y en el Campeonato de España de Málaga estuvo a punto de quedarse fuera de la selección española. Se le vio justo de forma, pero ese sprint final en la recta de meta, donde pasó del quinto al tercer puesto, le valió para estar en Birmingham aunque no tuviera la marca mínima. El campeón del mundo en pista cubierta se ha ganado a lo largo de los años el crédito para que los técnicos de la Española confíen ciegamente en él. Y así han hecho, dándole la opción de conseguir la plaza por su ranking. Además, con dos semanas más de preparación, llega en un momento óptimo.

En el Europeo van a estar cuatro de los rivales a los que batió en Polonia el pasado mes de marzo. Tampoco allí llegó como candidato, pero tácticamente fue el mejor. Batió al portugués Isaac Nader, quien tenía la ‘pole’, al sueco Samuel Pihlström, al holandés Samuel Chapple y al español Carlos Sáez. Todos ellos llegan a Birmingham con mejor marca que el murciano, que tiene como plusmarca personal en los 1.500 metros un 3:35.53. Pero cuando llegan las grandes competiciones, los tiempos suelen quedar en segundo plano. También se encontrará en tierras británicas con Jake Wightman (3:29.85), campeón mundial en 2022 y que corre en casa, o el francés Azeddine Habz (3:29.80), el participante con mejor registro en 2026. Otro británico, Jake Heyward, el italiano Peitro Arese, quien al igual que el murciano es un gran competidor, y Adrián Ben, el español con mejor marca personal (3:32.66), también están entre los inscritos.

Mariano García, a la derecha, en el podio del Campeonato de España el pasado domingo en Málaga / Sportmedia/RFEA

Chapple, Pihlström, Ben...

De todos ellos se encontrará hoy en la serie clasificatoria con Chapple, Pihlström, Wightman, Arese y Ben, entre otros. Ha evitado a Nader y Habz, pero también están el alemán Robert Farken, el portugués José Carlos Pinto y el irlandés Andrew Coscoran, que han corrido todos este año por debajo de 3:32.

Por tanto, tendrá que competir por ser uno de los seis mejores en la carrera más dura, donde solo hay un atleta, el armenio Yervand Mkrtchyan, que tiene peor marca esta temporada que el murciano. Pero por el alto nivel de los participantes, puede ser la carrera más táctica, y en esas condiciones, ‘La Moto’ ha demostrado ya que es un buen estratega.

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Mariano García, en la pista de atletismo de Fuente Álamo, que no es de tartán, sino de tierra / Iván Urquízar

A Mariano García, al que la compañía aérea con la que voló el martes a Birmingham le perdió el equipaje que recuperó el miércoles, le avalan sus resultados en la alta competición. En 2022 ya fue campeón de Europa, en esa ocasión en los 800 metros lisos, una distancia que ya ha dejado atrás tras haberlo ganado casi todo. Ahora, en los ‘milqui’, una prueba donde España ha tenido grandes especialistas a lo largo de su historia, ‘La Moto’ quiere engordar más su palmarés a solo dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Aunque haya entrado en la nómina de participantes con una ‘wild card’ por su ranking mundial, nadie se fía de Mariano García, un atleta que se crece en la alta competición, como demostró este mismo año en pista cubierta, donde demostró que las marcas sirven de poco en estos campeonatos.