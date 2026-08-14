José Blaya, presidente de la Deportiva Minera: «La perspectiva es llegar a los 700 abonados en un año histórico»

La Deportiva Minera quiere celebrar un siglo de fútbol en El Llano del Beal acompañada por una afición que ha resultado decisiva durante la etapa más brillante de la entidad. El club rojillo presentó en el Teatro Romano de Cartagena su campaña de abonos para la temporada 2026-2027, que lleva por lema ‘100 años picando alto’ y nace con el ambicioso propósito de alcanzar los 700 socios.

«El año pasado hicimos 550 abonados y la perspectiva este año es llegar a los 700», anunció el presidente de la entidad, José Blaya. El dirigente definió el próximo curso como «un año histórico» por la conmemoración del centenario y por el regreso del equipo a la Copa del Rey, una competición en la que la Minera ya protagonizó una experiencia inolvidable durante su debut.

La elección del Teatro Romano como escenario tampoco fue casual. El club buscó un enclave ligado a la historia de Cartagena para presentar una campaña que reivindica las raíces futbolísticas de la diputación minera. El lema remite a 1927, cuando surgió en el Llano del Beal el CD Llanense, que fue el primer club puntero del distrito. Aquella primera semilla fue seguida por otras entidades hasta que, en 1949, se constituyó la Sociedad Deportiva Minera del Llano. Un recorrido construido alrededor de la mina y marcado por los mismos valores que ahora reivindica la campaña: trabajo, lucha, entrega y sacrificio.

La entidad llega a esta celebración después de dos temporadas en Segunda Federación, un estreno de enorme repercusión en la Copa del Rey y una lucha por el ascenso que se prolongó hasta el último minuto del último encuentro. Ese crecimiento deportivo también se ha reflejado en las gradas de un Ángel Celdrán que el club aspira a convertir nuevamente en una de sus principales fortalezas.

Aunque evitó fijar una meta concreta para el equipo, Blaya sí mostró confianza en la plantilla. «La idea es estar lo más arriba posible. Tenemos un gran entrenador, un gran equipo y un gran cuerpo técnico», señaló. El presidente también felicitó al director deportivo, Antonio Martínez, y a la secretaría técnica por haber completado con rapidez buena parte de una plantilla que comenzó a construirse más tarde de lo previsto.

El cuerpo técnico destacó igualmente la importancia de la afición en un estadio históricamente incómodo para los visitantes. La intención es formar un equipo valiente, capaz de buscar al rival desde el inicio y de dar motivos tanto a los vecinos del Llano del Beal como a los aficionados del resto de Cartagena para acudir cada jornada al campo.

Los abonos tienen precios comprendidos entre los 20 y los 120 euros. La campaña queda abierta desde este viernes 14 de agosto y las oficinas del Coliseo Ángel Celdrán permanecerán abiertas durante los amistosos del sábado 15 y el domingo 16, frente al Cartagena B y al Eldense B. Las renovaciones y la mayoría de las nuevas altas deberán tramitarse presencialmente, mientras que la venta por internet estará habilitada únicamente para nuevas altas de categoría general.

La Deportiva Minera afronta así una temporada cargada de simbolismo y ambición. Cien años después de que el balón comenzara a rodar en el Llano del Beal, el club vuelve a llamar a su gente para continuar, todos juntos, «picando alto».