ElPozo inicia los amistosos con la visita al renovado Peñíscola

ElPozo Murcia inicia esta tarde (20:00 horas) en Peñíscola su calendario de amistosos de pretemporada. Los de Josan González, que comenzaron la pretemporada el pasado 3 de agosto, se enfrentarán a un rival renovado ya sin Santi Valladares en el banquillo, a quien ha sustituido Gerard Pusó.

Será la primera prueba y el estreno de los cuatro fichajes de este verano, el guardameta Antonio Navarro, el ala Pachu, el ala pívot Drahovsky y el pívot Gonzalo Santa Cruz. Cinco días después, el miércoles 19, el equipo se desplazará hasta tierras almerienses para medirse a un nuevo Primera División, el CD El Ejido, a partir de las 20:30.

El sábado 22 llegará una de las citas destacadas de la preparación con la Final de la Copa Presidente FFRM, que enfrentará a ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena Costa Cálida a las 21:30 horas en Mazarrón. La pretemporada continuará el miércoles 26 de agosto con la visita a Zambú CFS Pinatar, a las 20:00 horas, mientras que el último test tendrá lugar el sábado 29 frente a Viña Albali Valdepeñas, a partir de las 20:15.

Noticias relacionadas

El club también ha presentado la nueva camiseta para la próxima campaña, diseñada por Joma, donde se mantienen el blanco con detalles de jamón ibérico, en el hombro y el lateral, e incorpora un sublimado en tonos dorados. También en la parte trasera aparecen las banderas de la Región y de España y el año de fundación (1989).