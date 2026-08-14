David Flakus se reincorpora a los entrenamientos en el Real Murcia

Los problemas físicos se han convertido en un obstáculo en el Real Murcia durante la fase decisiva de la pretemporada. Son varios los futbolistas granas que durante la primera quincena de agosto han tenido que hacer frente a varias dolencias, sin embargo, el conjunto grana puede ser algo más optimista de aquí al inicio del curso, que arrancará el próximo sábado 29 de agosto frente al Hércules.

Y es que el delantero David Flakus se reincorporará hoy al trabajo grupal tras superar sus molestias físicas. No se espera que el jugador esloveno tenga minutos para el encuentro de Copa Federación de este domingo (21.00 horas) en Nueva Condomina frente al Mazarrón. Sin embargo, sí que podría reaparecer el miércoles si el Real Murcia avanza a las semifinales del torneo autonómico.

David Flakus, delantero del Real Murcia, durante esta pretemporada. / Prensa Real Murcia

Y es que Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, se mostró positivo con la mejoría de los nombres que se encuentran en la enfermería, aunque quiso ser cauto al mismo tiempo. El lateral Jorge Mier, mermado en el amistoso ante el Albacete Balompié, no participó en Lorca por precaución aunque ya parece estar listo. Sin embargo, el central Óscar Gil fue una de las ausencias debido a «una picadura que se le acabó infectando» y el lateral izquierdo Cristo Romero acabó con alguna molestia en el nervio ciático.

Optimistas con Chema Núñez y Moyita

El que continúa con su proceso de recuperación es el delantero Juanto Ortuño, al que no se le espera hasta que las primeras jornadas de la competición, mientras que el técnico ilicitano sí que espera poder contar con los mediapuntas Chema Núñez o Moyita, ambos con lesiones en los isquiotibiales. «Bustos se ha adaptado bien a esa posición y también hemos probado con Javi Moreno por dentro. Pero creo que las lesiones no son graves y ojalá al menos uno de los dos pueda estar disponible para el inicio de liga», dijo Sergi Guilló.