El Carabela de Plata Juvenil une al fútbol cartagenero

Ya han fecha y hora para el trofeo Carabela de Plata. Pero no se trata del trofeo que disputa el primer equipo del FC Cartagena, sino el que organiza el Cartagena FC-UCAM en categoría juvenil. Se jugará mañana sábado, 15 de agosto, en la ciudad deportiva Gómez Meseguer. Para la XXIX edición del torneo, el conjunto cartagenero que hará de anfitrión ha invitado al cuadro de División de Honor del FC Cartagena. Una categoría más que la que alcanza el equipo del Cartagena FC UCAM, que milita en Liga Nacional.

Este torneo veraniego, que consta de un único encuentro amistoso y que sirve como pretemporada a los dos equipos juveniles, comenzó a jugarse en 1997 y por él han pasado equipos como el Albacete, Valencia, Almería o Real Madrid, este último con jugadores de la talla de Álvaro Mejía o Soldado, entre otros, en su edad juvenil.

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El partido representa, además, el acercamiento entre los dos clubes cartageneros. En la presentación del torneo estuvieron presentes el presidente del Cartagena FC, Leo Gómez, el director general del FC Cartagena, Víctor Alonso, y el concejal de Deportes del ayuntamiento de Cartagena, José Martínez. Además, se disputa en las instalaciones del Cartagena FC de Cabezo Beaza, donde presumiblemente y según adelantó esta redacción, el FC Cartagena quiere trasladarse.