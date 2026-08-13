Los rivales de Mariano García en la eliminatoria de 1.500 metros

Mariano García buscará este viernes su clasificación para la final del Campeonato de Europa de Birmingham, que se disputará el sábado por la noche, en la prueba de 1.500 metros lisos. El atleta de Cuevas de Reyllo necesita acabar entre los seis primeros para lograr el primer objetivo, que es estar en la lucha por las medallas.

El actual campeón del mundo en pista cubierta competirá en la serie más dura, la segunda, donde se encontrará con el británico Jake Wightman, el alemán Robert Farken, Adrián Ben, el holandés Samuel Chapple y el sueco Samuel Pihlström, entre otros. También destaca la presencia del portugués José Carlos Pinto o el irlandés Andrew Coscoran.

‘La Moto’ aparece el penúltimo en el ranking por tiempos de la carrera. Solo el armenio Yervand Mkrtchyan está por debajo. Pero en pruebas de este tipo tan tácticas, donde el murcinao se desenvuelve con maestía, los registros previso quedan en un segundo plano. El resto es acabar entre los seis primeros.

Este es el listado completo de atletas con su mejor marca de la temporada

1 Jake Wightman GBR 3:29.95

2 Robert Farken GER 3:30.09

3 José Carlos Pinto POR 3:31.47

4 Andrew Coscoran IRL 3:31.65

5 Pietro Arese ITA 3:31.87

6 Romain Mornet FRA 3:32.08

7 Adrián Ben ESP 3:32.66

8 Samuel Chapple NED 3:32.68

9 Raphael Pallitsch AUT 3:33.41

10 Samuel Pihlström SWE 3:33.47

11 Jochem Vermeulen BEL 3:33.71

12 Salih Teksöz TUR 3:34.49

13 Andreas Fjeld Halvorsen NOR 3:35.08

14 Nuno Pereira POR 3:35.31

15 Mariano García ESP 3:35.53

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16 Yervand Mkrtchyan ARM 3:37.80