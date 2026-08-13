El Real Murcia renueva a un Jorge Sánchez que tendrá un doble rol

El Real Murcia ha renovado a Jorge Sánchez Guerrero con la mirada puesta en una temporada en la que el canterano tendrá un papel especialmente relevante entre el primer equipo y el Real Murcia Imperial. El filial competirá el próximo curso en Segunda RFEF, una categoría que da todavía más importancia a la figura de un futbolista que ya conoce ambas dinámicas.

Nacido en Cabezo de Torres en 2004, Jorge Sánchez llegó al Real Murcia con siete años y ha recorrido prácticamente todas las categorías de la cantera grana durante sus 15 años en la entidad. Ahora continuará formando parte de una estructura en la que está llamado a ejercer de enlace entre sus dos principales equipos.

La pasada temporada supuso su estreno con el primer equipo. Jorge Sánchez disputó 19 encuentros oficiales, 17 de Liga y dos de Copa, mientras que con el Imperial participó en otros 19 partidos. El filial cerró el curso con el ascenso a Segunda RFEF, por lo que el canterano afrontará ahora una campaña en la que podrá compaginar nuevamente ambos escenarios.

Jorge Sánchez, jugador del Real Murcia, durante un partido de la pasada temporada con el primer equipo. / Israel Sánchez

Su capacidad para desenvolverse tanto con el primer equipo como con el filial convierte a Jorge Sánchez en una pieza de especial interés para el Real Murcia. El salto de categoría del Imperial hará que su papel como bisagra entre ambos conjuntos pueda ser todavía más importante durante la temporada.

La renovación mantiene así en el club a un futbolista que conoce de primera mano la estructura grana y que la pasada campaña dio sus primeros pasos con el primer equipo mientras contribuía al ascenso del filial. Jorge Sánchez, que ha despertado el interés de varios equipos este mismo verano, seguirá creciendo en el Real Murcia con la posibilidad de tener presencia en dos equipos que competirán en Segunda Federación y con el primer equipo, respectivamente.